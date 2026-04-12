Kulislere göre AK Parti’deki en büyük kriz başlıklarından biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası liderlik tartışması. Kulislerde birçok isnim bir numaralı koltuk için adı geçiyor. AK Parti Genel Başkanlığı için adı öne çıkan isim ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan.

Sedat Bozkurt konuyla ilgili kısadalga'daki “Siyasette Babalar ve Oğulları” başlıklı bugünkü yazısı dikkat çekti. MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’i, Millî Görüş hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan’ı örnek gösteren Bozkurt, babadan oğula miras olarak kalan bir liderlik ya da parti olmadığını vurguladı.

"ERDOĞAN'IN AKP GENEL BAŞKANLIĞINA BİLAL ERDOĞAN'I GETİRMEK İSTEDİĞİ AÇIK"

Bozkurt "Erdoğan’ın AKP Genel Başkanlığı’na Bilal Erdoğan’ı getirmek istediği artık açık. Bunun için anayasa değişikliğine de ihtiyaç yok. Önce Erdoğan’ın, sonra AKP’nin büyük kongre delegelerinin karar alması yeterli." dedi.

Sedat Bozkurt, "babadan oğula miras olarak kalan bir liderlik ya da parti yok. Aileler için de bu geçerli." diyerek siyasi bir simge haline gelen MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in çocuklarının, politik olarak MHP’nin tam karşısında konumlandığını hatırlatarak, ölüm yıl dönümünde babalarının mezarının yanına bile sokulmayacak kadar kaybettiklerini ifade etti.

"ÇOCUKLARA POLİTİK MİRAS KALMADI"

Bozkurt'un "Burada çocuklara politik bir miras kalmadığı gibi babalarını, mezarına ziyaret yapamayacak kadar kaybettiler. MHP’nin kurucusu Türkeş’in çocukları, politik olarak MHP’nin tam karşısında konumlandılar. Tuğrul Türkeş MHP genel başkan adayı oldu, kaybetti, parti kurdu, MHP’ye muhalefet etti. Sonra MHP’ye döndü, şimdi AKP’de. Kurtalmış Türkeş AKP’den milletvekili oldu, istifa etti, şimdi AKP muhalifi. Ayyüce Türkeş İyi Parti milletvekili. Tuğrul Türkeş kendisini AKP içinde tutsa da, fikirlerinin orada olmadığı açık." ifadeleri dikkat çekti.

Sedat Bozkurt yazısında dikkat çeken bölüme şöyle devam etti:

"Millî Görüş hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, babasının kurduğu hareketin devamı olan Saadet Partisi’nden biraz da sancılı bir biçimde ayrıldı ve Yeniden Refah Partisi’ni kurdu. Ailecek Erbakanlar buradalar. Oysa babasının bütün yol arkadaşları Saadet Partisi’nde.

Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu’nun tüm aile fertleri bugün BBP yönetiminin tam karşısındalar ve aralarında ciddi bir mücadele var. Yazıcıoğlu ailesinin partiyle ilgisi kalmamıştır.

Mevcut siyasi pratiğimizde tek istisnai örnek Büyük Türkiye Partisi olabilir. Baba Haydar Baş’tan sonra oğlu Hüseyin Baş genel başkan olmuştur. Ama burada parti olmanın ötesinde bir cemaat olma niteliği daha ağırdır. Ama hakkını da yememek lazım, babasının politik kimliğini aşan bir politik kimlik inşa etmiştir Hüseyin Baş."