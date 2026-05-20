Fenerbahçe'de önümüzdeki ay düzenlenecek seçime yeniden aday olan Aziz Yıldırım'dan kadro planlaması, transfer çalışmaları ve teknik adam tercihiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AZİZ YILDIRIM: 'ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN İBRA EDİLMELİ'

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe’ye yeni bir olay yaratmayalım. Her iki yönetimin de (Ali Koç ve Sadettin Saran) şahsım adına ibra edilmesini tavsiye ediyorum.

'HOCAYI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA VEYA KONGREDE AÇIKLAYACAĞIZ'

"Yerli veya yabancı hoca konusunu hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız. Ama bilin ki arka planda Türk eski oyuncularımız olacak."

'BU GECE SANTRFOR KONUSUNDA TOPLANTI YAPACAĞIZ'

"Bu gece 2-3 sularında İstanbul'da olacağım ve o saatlerde santrfor konusu için toplantı yapacağız."

'KADRO DEĞERİNİ 400 MİLYON EURO SEVİYESİNE ÇIKARMAMIZ LAZIM'

''Para kısmı en kolay şey. Rahat olun. Galatasaray'ın kadro değeri 350 milyon Euro'ymuş. Bizim 400 milyon euro seviyesine çıkarmamız lazım. Bizim, eskiden olduğu gibi Galatasaray'ın üstüne çıkmamız lazım ki şampiyon olalım. Verilere göre en değerli takımlar büyük oranda şampiyon oluyor. Onun için daha çok para toplayacağız. Siz de daha çok para vereceksiniz.."