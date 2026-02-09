“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” iddiasıyla açılan davanın duruşmaları devam ediyor.

Gazeteci Tolga Balcı, Gazete Pencere’de yazdığı yazıda Başkan yardımcısı Ozan İş ile Özel kalem Emirhan Akçadağ’ın tıpkı Aktaş ve Mutlu gibi aynı anda aynı saatte aynı savcıya ifade verdiğini açıkladı.

Balcı, bu durumu mahkemede Ozan İş’e soran Hasan Pınar‘ın“6 Ağustos 2025’te siz ve Emirhan Akçadağ, aynı gün, aynı savcı önünde, aynı zabıt katibi önünde ve önceki ifadelerinizden farklılık gösteren, neredeyse tıpatıp birinin kopyası, aynı fotokopiden çıkmış gibi iki ifade veriyorsunuz. Bunu nasıl izah edersiniz?” ifadelerini kullandığını aktardı.

"BUNUN SUÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Ozan İş’in soruya ilk olarak “Onun burada bir suç olduğunu düşünmüyorum efendim” sözleri ile cevap verdiği, Avukat Hasan Sınar sorusunu tekrarladıktan sonra Ozan İş’in, “Beraber ifade vermedik. Aynı anda iki kişinin ifade vermesi hukukun hangi alanında açıklanabilir efendim? Öyle bir şey olabilir mi yani? Bu çok ağır bir itham” dediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 7’si belediye başkanı olmak üzere toplam 200 sanığın yargılandığı davada 33 sanık tutuklu bulunuyor. Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 numaralı salonda görülüyor. Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Daha önceki duruşmalarda Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı. Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada aralarında Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edilmişti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edilmesi için yarın saat 10.00'a ertelendi.