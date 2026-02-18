Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim’de Taksim Meydanı’de TOMA’dan sıkılan tazyikli su nedeniyle köprücük kemiği kırılan bir kadın, açtığı tazminat davasının reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

AYM Birinci Bölümü, başvurucunun İnsan Hakları temelli haklarının ihlal edildiğine karar vererek, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı, 34. maddede güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ile 40. maddede güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğini belirtti.

150 bin lira manevi tazminat

Mahkeme, başvurucuya 150 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmederken, ihlalin sonuçlarının giderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturma başlatılması ve İstanbul 2. İdare Mahkemesi’ne yeniden yargılama yapılması için kararın gönderilmesini kararlaştırdı.

Gerekçede, kadının barışçıl bir gösteriye katıldığı ve herhangi bir şiddet eylemi bulunmadığı halde kolluk güçlerinin orantısız müdahalesi sonucu yaralandığı vurgulandı. AYM, köprücük kemiği kırığının kullanılan gücün orantısızlığını gösterdiğini belirterek, başvurucunun toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini tespit etti.

Mahkeme ayrıca, idare mahkemesinin ceza yargılamasında ulaşılan sonuçları dikkate almadan davayı reddetmesinin, başvurucuya etkin bir yargısal çözüm sunmadığını kaydetti. Bu karar, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili hak ihlalleri tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.