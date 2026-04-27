İçişleri Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Bakanlık, soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir."