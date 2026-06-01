Avustralya'nın batısında hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına yüzünden 47 binden fazla abone elektriksiz kaldı.
ABC News kanalının haberine göre, fırtına hafta sonu Avustralya'nın batısını etkisi altına aldı.
Hızı, saatte 135 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ağaçlar devrildi ve elektrik hatlarında hasar oluştu.
Acil durum ekipleri, fırtına nedeniyle yaklaşık 700 yardım çağrısı aldığını açıkladı. Yetkililer de elektrik şebekesinde yaklaşık 1300 arıza tespit edildiğini ifade etti.
Fırtına nedeniyle 47 binden fazla abonenin elektriği kesilirken, ekipler arızaları gidermek için çalışmalarını devam ettiriyor.