Carlos Alcaraz kariyer grand slam hedefiyle, Jannik Sinner unvanını korumak için ve Novak Djokovic tarihe geçmek amacıyla korta çıkacak Avustralya Açık’ta heyecan yarın başlıyor.

Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte tenis sezonunun dört grand slam turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 114. kez sporseverlerle buluşacak.

2024 ve 2025’te 1 milyondan fazla izleyiciyi Melbourne Park’ta ağırlayan turnuvanın ana tablo maçları yarın TSİ 03.00’te başlayacak ve tek erkekler finali 1 Şubat’ta oynanacak.

Para ödülü dudak uçuklattı

2026 Avustralya Açık’ta toplam 111,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 3,2 milyar TL) ödül dağıtılacak. Bu rakam, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 16’lık bir artış anlamına geliyor.

Tek kadınlar ve erkekler finalini kazanan sporcular ise 4,15’er milyon Avustralya doları (yaklaşık 120 milyon TL) para ödülü alacak.

Zeynep Sönmez ana tabloda

Başarılı milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Melbourne'de bu yıl da ana tabloda yer alacak.

Dünya sıralamasında 112'nci basamakta bulunan Zeynep'in ilk turda rakibi zorlu olacak; Zeynep, 11 numaralı seribaşı Rus sporcu Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya gelecek.

Son 5 yılın kazananları

Erkekler:

2025 - Jannik Sinner

2024 - Jannik Sinner

2023 - Novak Djokovic

2022 - Rafael Nadal

2021 - Novak Djokovic

Kadınlar:

2025 - Madison Keys

2024 - Aryna Sabalenka

2023 - Aryna Sabalenka

2022 - Ashleigh Barty

2021 - Naomi Osaka

İbrahim Doğanoğlu | Yeniçağ