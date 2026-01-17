Carlos Alcaraz kariyer grand slam hedefiyle, Jannik Sinner unvanını korumak için ve Novak Djokovic tarihe geçmek amacıyla korta çıkacak Avustralya Açık’ta heyecan yarın başlıyor.
Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte tenis sezonunun dört grand slam turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 114. kez sporseverlerle buluşacak.
2024 ve 2025’te 1 milyondan fazla izleyiciyi Melbourne Park’ta ağırlayan turnuvanın ana tablo maçları yarın TSİ 03.00’te başlayacak ve tek erkekler finali 1 Şubat’ta oynanacak.
Para ödülü dudak uçuklattı
2026 Avustralya Açık’ta toplam 111,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 3,2 milyar TL) ödül dağıtılacak. Bu rakam, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 16’lık bir artış anlamına geliyor.
Tek kadınlar ve erkekler finalini kazanan sporcular ise 4,15’er milyon Avustralya doları (yaklaşık 120 milyon TL) para ödülü alacak.
Zeynep Sönmez ana tabloda
Başarılı milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Melbourne'de bu yıl da ana tabloda yer alacak.
Dünya sıralamasında 112'nci basamakta bulunan Zeynep'in ilk turda rakibi zorlu olacak; Zeynep, 11 numaralı seribaşı Rus sporcu Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya gelecek.
Son 5 yılın kazananları
Erkekler:
2025 - Jannik Sinner
2024 - Jannik Sinner
2023 - Novak Djokovic
2022 - Rafael Nadal
2021 - Novak Djokovic
Kadınlar:
2025 - Madison Keys
2024 - Aryna Sabalenka
2023 - Aryna Sabalenka
2022 - Ashleigh Barty
2021 - Naomi Osaka
İbrahim Doğanoğlu | Yeniçağ