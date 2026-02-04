İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tahliye operasyonunu sanal medya hesabından paylaştı.

Kentte, Marmara Adası ve Avşa Adası'nda olmak üzere 2 ayrı olayda rahatsızlanan 2 kişi için Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan tıbbi tahliye talep edildi.

Ağır hava ve deniz koşulları sebebiyle vatandaşların denizden tıbbi tahliyelerinin sağlanamaması üzerine 1 Sahil Güvenlik Helikopteri bölgeye sevk edildi. 2 kişi, Sahil Güvenlik helikopterine alınıp Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bulunan ambulansa bilinçleri açık olarak teslim edildi.

Tahliye operasyonunu sanal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun" dedi.