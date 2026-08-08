Avrupa'nın hava gücü sıralaması belli oldu: Türkiye zirveye damga vurdu

ALMANYA'YA ÖZEL PARANTEZ

Almanya ilk beşe giremezken analizde ayrıca değerlendirilen ülkeler arasında yer aldı. Yaklaşık 380 hava aracına sahip Alman Hava Kuvvetleri'nin, NATO'nun Avrupa'daki lojistik ve hava savunma kapasitesinde önemli bir konumda bulunduğu belirtildi.

Almanya'nın F-35A savaş uçaklarını envanterine katarak hava filosunu modernize etmeye hazırlandığı da aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ ATILIMINA VURGU

The National Interest'ın değerlendirmesinde hava gücünün yalnızca uçak sayısıyla ölçülmediği belirtildi. Pilot eğitimi, bakım ve göreve hazırlık oranları, erken uyarı sistemleri, teknolojik altyapı ve savunma sanayisi kapasitesinin de sıralamada etkili olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin geniş hava filosunun yanı sıra KAAN, Bayraktar TB2 ve diğer yerli savunma projeleriyle Avrupa'nın en güçlü ikinci hava kuvveti olarak öne çıktığı kaydedildi.