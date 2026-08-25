İngiltere, Eli Lilly firması tarafından geliştirilen "Foundayo" ticari markalı orforglipron etken maddeli günlük tablete kullanım onayı vererek bu yenilikçi tedaviyi hastaların erişimine sunan ilk Avrupa ülkesi unvanını elde etti.
Avrupa’da bir ilk: Zayıflama ilacında yeni dönem
İngiltere, Eli Lilly firmasının geliştirdiği "Foundayo" adlı orforglipron etken maddeli günlük tablete onay vererek bu ilacı kullanım erişimine açan ilk Avrupa ülkesi oldu. İğne formundaki tedavilere alternatif sunan yeni oral ilaç, hem tip 2 diyabet hem de obezite tedavisinde kullanılabilecek.Kaynak: Haber Merkezi
İğne yoluyla uygulanan geleneksel GLP-1 tedavilerine güçlü bir alternatif olarak öne çıkan bu oral ilaç, hem kilo yönetimi hem de tip 2 diyabetin kontrol altına alınması süreçlerinde yeni bir dönemi başlatıyor.
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından resmi ruhsatını alan tedavi yöntemi, özellikle enjeksiyon uygulamalarından çekinen ya da bu yöntemleri tercih etmeyen hastalar için pratik bir seçenek oluşturuyor.
Günde bir kez ağızdan alınan tabletin kullanımında herhangi bir yiyecek ya da su kısıtlamasının bulunmaması, hastaların günlük yaşam kalitesini artırırken tedaviye uyumu da kolaylaştırıyor.
Ruhsatlandırma şartlarına göre yeni ilaç, vücut kitle indeksi (VKİ) 30 ve üzerinde olan bireylerin yanı sıra VKİ değeri 27 ile 30 arasında yer alan ve aşırı kiloya bağlı en az bir sağlık sorunu yaşayan kişilerin kullanımına sunuluyor.
Tüm bunların yanında orforglipron, tip 2 diyabet hastalarında kan şekerinin dengede tutulmasına da doğrudan katkı sağlıyor.
Başlangıç aşamasında yalnızca özel reçete ile yetkili eczanelerden temin edilebilecek olan ilacın Ulusal Sağlık Servisi (NHS) kapsamına dâhil edilmesi yönündeki resmi değerlendirme ve inceleme süreçleri üretici firma nezdinde titizlikle sürdürülüyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İngiltere Ulusal Eczacılık Derneği Yöneticisi Henry Gregg, ağızdan alınan bu seçeneğin enjeksiyon tedavilerine alternatif arayan kitle için büyük bir kolaylık yaratacağını vurguladı.
Eli Lilly Kuzey Avrupa Kardiyometabolik Sağlık Başkan Yardımcısı Khalil Asmar da İngiltere'deki hastaların mevcut ruhsatlı iğne tedavilerinin yanında yenilikçi bir oral seçeneğe kavuşmasından derin memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Piyasaya giren bu yeni tedavi seçeneğiyle birlikte sağlık otoriteleri, piyasada dolaşan sahte ve ruhsatsız GLP-1 ürünlerine karşı kritik bir uyarıyı da yineledi.
Yetkililer ve üretici firma, hastaların özellikle internet kanalı üzerinden satılan kaynağı belirsiz ürünlerden kesinlikle uzak durmaları gerektiğini, ilaç tedariğinin yalnızca resmi denetimlerden geçen güvenilir eczaneler aracılığıyla yapılması icap ettiğini önemle altını çizerek hatırlatıyor.