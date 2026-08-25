Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Avrupa’da bir ilk: Zayıflama ilacında yeni dönem

Avrupa’da bir ilk: Zayıflama ilacında yeni dönem

İngiltere, Eli Lilly firmasının geliştirdiği "Foundayo" adlı orforglipron etken maddeli günlük tablete onay vererek bu ilacı kullanım erişimine açan ilk Avrupa ülkesi oldu. İğne formundaki tedavilere alternatif sunan yeni oral ilaç, hem tip 2 diyabet hem de obezite tedavisinde kullanılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Avrupa’da bir ilk: Zayıflama ilacında yeni dönem - Resim: 1

İngiltere, Eli Lilly firması tarafından geliştirilen "Foundayo" ticari markalı orforglipron etken maddeli günlük tablete kullanım onayı vererek bu yenilikçi tedaviyi hastaların erişimine sunan ilk Avrupa ülkesi unvanını elde etti.

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Avrupa’da bir ilk: Zayıflama ilacında yeni dönem - Resim: 2

İğne yoluyla uygulanan geleneksel GLP-1 tedavilerine güçlü bir alternatif olarak öne çıkan bu oral ilaç, hem kilo yönetimi hem de tip 2 diyabetin kontrol altına alınması süreçlerinde yeni bir dönemi başlatıyor.

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Avrupa’da bir ilk: Zayıflama ilacında yeni dönem - Resim: 3

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından resmi ruhsatını alan tedavi yöntemi, özellikle enjeksiyon uygulamalarından çekinen ya da bu yöntemleri tercih etmeyen hastalar için pratik bir seçenek oluşturuyor.

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Avrupa’da bir ilk: Zayıflama ilacında yeni dönem - Resim: 4

Günde bir kez ağızdan alınan tabletin kullanımında herhangi bir yiyecek ya da su kısıtlamasının bulunmaması, hastaların günlük yaşam kalitesini artırırken tedaviye uyumu da kolaylaştırıyor.

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Avrupa’da bir ilk: Zayıflama ilacında yeni dönem - Resim: 5

Ruhsatlandırma şartlarına göre yeni ilaç, vücut kitle indeksi (VKİ) 30 ve üzerinde olan bireylerin yanı sıra VKİ değeri 27 ile 30 arasında yer alan ve aşırı kiloya bağlı en az bir sağlık sorunu yaşayan kişilerin kullanımına sunuluyor.

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Avrupa’da bir ilk: Zayıflama ilacında yeni dönem - Resim: 6

Tüm bunların yanında orforglipron, tip 2 diyabet hastalarında kan şekerinin dengede tutulmasına da doğrudan katkı sağlıyor.

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Başlangıç aşamasında yalnızca özel reçete ile yetkili eczanelerden temin edilebilecek olan ilacın Ulusal Sağlık Servisi (NHS) kapsamına dâhil edilmesi yönündeki resmi değerlendirme ve inceleme süreçleri üretici firma nezdinde titizlikle sürdürülüyor.

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Avrupa’da bir ilk: Zayıflama ilacında yeni dönem - Resim: 8

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İngiltere Ulusal Eczacılık Derneği Yöneticisi Henry Gregg, ağızdan alınan bu seçeneğin enjeksiyon tedavilerine alternatif arayan kitle için büyük bir kolaylık yaratacağını vurguladı.

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Avrupa’da bir ilk: Zayıflama ilacında yeni dönem - Resim: 9

Eli Lilly Kuzey Avrupa Kardiyometabolik Sağlık Başkan Yardımcısı Khalil Asmar da İngiltere'deki hastaların mevcut ruhsatlı iğne tedavilerinin yanında yenilikçi bir oral seçeneğe kavuşmasından derin memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

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Avrupa’da bir ilk: Zayıflama ilacında yeni dönem - Resim: 10

Piyasaya giren bu yeni tedavi seçeneğiyle birlikte sağlık otoriteleri, piyasada dolaşan sahte ve ruhsatsız GLP-1 ürünlerine karşı kritik bir uyarıyı da yineledi.

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Avrupa’da bir ilk: Zayıflama ilacında yeni dönem - Resim: 11

Yetkililer ve üretici firma, hastaların özellikle internet kanalı üzerinden satılan kaynağı belirsiz ürünlerden kesinlikle uzak durmaları gerektiğini, ilaç tedariğinin yalnızca resmi denetimlerden geçen güvenilir eczaneler aracılığıyla yapılması icap ettiğini önemle altını çizerek hatırlatıyor.

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