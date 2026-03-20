Avrupa’nın önde gelen futbol kulüpleri Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı. Liverpool, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Ramazan ayının sonunu işaret eden bu dönemin dua, şükür, paylaşım ve birlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Inter tarafından yapılan paylaşımda, kulüp ailesi olarak dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara mutlu, huzurlu ve güzel anılarla dolu bir bayram temennisi iletildi.

Bayern Munich ise Ramazan Bayramı vesilesiyle Arap ve Müslüman dünyasına iyi dileklerini sunduğunu ifade ederek bayramların çoğalması temennisinde bulundu.

Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, Borussia Dortmund, FC Schalke 04 ve Ajax da Ramazan Bayramı kapsamında mesaj yayımlayan kulüpler arasında yer aldı.