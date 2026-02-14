Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli'nin Hazine'ye yük olmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, araç geçiş garantisinin aşılmasına rağmen Hazine’nin şirkete yaptığı ödemeyi açıkladı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKP’nin Avrasya Tünelindeki garantili soygun mekanizmasını ortaya çıkardık!

AKP tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli’nde; 2025 yılının ilk 6 ayındaki araç geçiş garantileri tutmuş olmasına rağmen, Hazinenin görevli şirkete yine de rekor seviyede garanti ödemesi yaptığını tespit ettik.

‘FİYAT FARKI’ ADI ALTINDA...

2025 yılının ilk 6 ayında garanti edilen araç geçiş sayısı: 13 milyon 8 bin adet. Gerçekleşen araç geçiş sayısı: 14 milyon 48 bin adet. Hazinenin şirkete, ‘Fiyat Farkı’ adı altında ödediği garanti tutarı: 959 Milyon Lira. Bunun adı garantili soygundur!" ifadesini kullandı.