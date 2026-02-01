Atletico Madrid Ademola Lookman için Fenerbahçe ile girdiği transfer yarışını kazandı.

İspanyol kulübü her konuda anlaşmaya vardıkları Lookman'ın sağlık kontrolleri için Madrid'e geldiğini duyurdu.

'ATLETICO MADRID VE ATALANTA LOOKMAN'IN TRANSFERİ KONUSUNDA ANLAŞTI'

Atletico Madrid'den Lookman için yapılan açıklama şu şekilde:

"Atlético de Madrid ve Atalanta, halihazırda Madrid'de bulunan 28 yaşındaki Nijeryalı milli futbolcu Ademola Lookman'ın transferi konusunda anlaşmaya vardılar. Anlaşma, sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşmesinin imzalanmasına bağlıdır."