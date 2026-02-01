Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve hatta anlaşma aşamasına gelindiği öne sürülen Atalanta’nın yıldız oyuncusu Ademola Lookman, Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. Nijeryalı futbolcunun bugün imza için İspanya’da olması bekleniyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Atletico Madrid ile Atalanta kulüpler arasında anlaşmaya vardı ve Lookman transferi için imzalar atıldı. 28 yaşındaki hücum oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün Madrid’e gidecek.

Lookman’ın Atletico Madrid’e transferinin resmiyet kazanmasının ardından Fenerbahçe’nin, hücum hattını güçlendirmek adına alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.