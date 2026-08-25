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Çatalca Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hayata geçirilen 1. Çatalca Film Festivali, 27, 28 ve 29 Ağustos 2026 tarihlerinde sinemaseverleri ilçede bir araya getiriyor. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel’in ev sahipliğinde, yönetmen Cengiz Özkarabekir’in festival direktörlüğünde gerçekleşecek etkinliklerin merkezi Mübadele Meydanı Sahnesi ile Nazım Özbay Kültür Merkezi olacak. Festival yalnızca üç günlük bir sinema buluşması değil, aynı zamanda Çatalca’nın yaklaşık 80 yıllık sinema geçmişine de ışık tutacak.

Yeşilçam döneminden bugüne doğal plato olarak kullanılan ilçe, Atıf Yılmaz’ın 1955 yapımı Dağları Bekleyen Kız’ından Lütfi Ömer Akad’ın Türkan Şoray’lı 1967 yapımı Ana’sına, Kemal Sunal’ın İnceğiz Mağaraları, Kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilen Salako ve Davaro gibi klasikleri ile daha birçok yapımın çekimlerine ev sahipliği yaptı.

Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen ve İlyas Salman gibi isimler de bu topraklarda kamera karşısına geçti. Festival direktörü Cengiz Özkarabekir, son yıllarda Çatalca-Silivri-Büyükçekmece hattında çektiği filmlerde ilçenin doğal set ortamına hayran kaldığını belirterek, “Doğasında Sinema Var” mottosuyla yola çıktıklarını vurguluyor.



HALE SOYGAZİ’YE ALTIN ERGUVAN ONUR ÖDÜLÜ



Festivalin 27 Ağustos Perşembe akşamı Gülay Afşar’ın sunumuyla Mübadele Meydanı’nda gerçekleştirilecek açılış töreninde Altın Erguvan Onur Ödülü usta oyuncu Hale Soygazi’ye sunulacak. 1972’de Türkiye ve Avrupa Sinema Güzeli seçilerek kariyerine adım atan Soygazi, aynı yıl Kara Murat: Fatih’in Fedaisi ile ekranlara geldi. Yavuz Özkan’ın yönettiği 1978 yapımı Maden filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Bir Yudum Sevgi, Kadının Adı Yok, Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri ve Bekle Dedim Gölgeye gibi yapımlarda canlandırdığı güçlü ve özgür kadın karakterleriyle Türk sinemasında iz bırakan sanatçı, rol seçimlerindeki özeni ve uzun soluklu kariyeriyle tanınıyor. Festival yönetimi, Soygazi’nin popüler kalıpların ötesine geçerek nitelikli sinemayı tercih etmesini ve kadın temsilinin görünürlüğüne kattığı zenginliği ödül gerekçesi olarak gösteriyor.

Açılış gecesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu konser verecek. Gecenin sonunda ise 2022 yapımı aksiyon-komedi filmi Kim Bu Aile? açık havada gösterilecek.



İlYAS SALMAN ÇATALCA’DAKİ SİNEMA ANILARINI ANLATACAK

28 Ağustos’ta Çatalca’nın Türk sinemasındaki yerini odağına alan özel bir buluşma düzenlenecek. Usta oyuncu İlyas Salman ile sinema tarihçisi Burçak Evren, Ali Gençoğlu’nun moderatörlüğünde Türk Sinemasında Çatalca söyleşisinde izleyici karşısına çıkacak. Salman, ilçede kamera karşısına geçtiği filmleri ve bölgedeki çekimlerden hafızasında kalan anıları paylaşırken, söyleşide Çatalca’nın yıllar boyunca neden önemli bir doğal plato olduğu da ele alınacak.

Aynı gün Nesibe Gerçik eğitmenliğinde çocuklara yönelik cep telefonuyla kısa film yapım atölyesi gerçekleştirilecek. Festival programının dikkat çeken etkinliklerinden biri de sinemanın izini doğrudan çekim mekânlarında sürecek Film Rotası olacak. Katılımcılar, Lütfi Ömer Akad’ın 1967 yapımı Ana filminin çekildiği tarihî mekânları ziyaret ederek Çatalca’nın sinema geçmişini yerinde keşfedecek. Akşam saatlerinde Mübadele Meydanı, Kısa Film Yarışması’nın 10 finalist filminin gösterimine ev sahipliği yapacak.

29 Ağustos Cumartesi günü program Burak Göral’ın vereceği senaryo atölyesiyle başlayacak. Kapanış ve ödül töreni öncesinde festivalin Ana Jürisi izleyicilerle bir araya gelecek. Görkem Yeltan moderatörlüğündeki söyleşiye yönetmen Yüksel Aksu ile oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Bülent Emrah Parlak katılacak. Dondurmam Gaymak, Entel Köy Efe Köye Karşı, İftarlık Gazoz ve Cem Karaca’nın Gözyaşları gibi başarılı yapımlara imza atan Aksu’nun başkanlığındaki jüri, sinemanın üretim süreçlerinden oyunculuk ve yönetmenliğe uzanan başlıkları konuşacak. Dilan Çiçek Deniz Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur ve Alev Alev gibi dizilerin yanı sıra Yarına Tek Bilet ve Aniden gibi sinema yapımlarıyla tanınırken, Bülent Emrah Parlak da güçlü performanslarıyla dikkat çekecek.

Kısa Film Yarışması için 224 yapım başvuruda bulundu. Yönetmen Kerem Yükseloğlu, yapımcı Gamze Topuz ve kurgucu İsmet Araç’tan oluşan Ön Jüri’nin değerlendirmesi sonucunda 10 film finale kaldı.

Final seçkisinde Beril Tan’ın Alis, Fatih Diren’in Baletler Köyü, Utku Ali Güler’in Feridun, Semih Ellialtı’nın Galaksinin Tezenesi, Doğa Kılcıoğlu Esen’in Kirpik, Mehmet Oğuz Yıldırım’ın Kudret, Turgut Kanal’ın Mümeyyiz, Rabia Özmen’in Prosedür, Ozan Takış’ın Salman Gitmek İstiyor ve Dalya Keleş’in Yerçekimi adlı filmleri yer alıyor. Festival, 29 Ağustos Cumartesi saat 21.00’de Mübadele Meydanı’nda gerçekleştirilecek ödül töreni ve kapanış programıyla sona erecek.

Yarışmada En İyi Kısa Film’e 100 bin, Büyük Jüri Özel Ödülü’ne 75 bin, Jüri Özel Ödülü’ne 50 bin ve Mansiyon Ödülü’ne 25 bin lira olmak üzere toplam 250 bin lira ödül verilecek.

Dereceye giren yönetmenlere para ödüllerinin yanı sıra sanatçı Selçuk Ören tarafından festival için özel olarak tasarlanan Altın Erguvan Heykelciği takdim edilecek.