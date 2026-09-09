Kentin kurtuluş günü coşkusu İzmir sokaklarına da taşındı. İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9 Eylül kutlama programı kapsamında, Türk ordusunun kente girerken kullandığı tarihi güzergâhta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Atatürk ve kahramanların izinde: İzmirliler akın etti
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in kurtuluşunu yayımladığı mesajla kutladı. Kentte düzenlenen "Zafer Yürüyüşü" kapsamında bir araya gelen binlerce vatandaş, 350 metrelik dev Türk bayrağını omuzlarında taşıyarak tarihi coşkuyu yeniden yaşadı.Kaynak: AA / DHA / ANKA
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Mücadelemizin zaferle taçlandığı İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun.
Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi.
Türk ordusunun 104 yıl önce İzmir’e girdiği tarihi güzergahta düzenlenen “Zafer Yürüyüşü”nde İzmirliler 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında taşıdı.
İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 9 Eylül programı, kentin kurtuluş mücadelesinin simge anlarını yeniden İzmir sokaklarına taşıdı.
Kutlamalar kapsamında, Türk ordusunun 104 yıl önce İzmir’e girerken kullandığı güzergahta “Zafer Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Basmane Karakolu önünde başlayan yürüyüşte çok sayıda yurttaş dev Türk bayrağının altında buluştu.
Yurttaşlar, 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri boyunca omuzlarında taşıyarak Cumhuriyet Meydanı’na ulaştırdı.