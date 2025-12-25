Açılış töreninin ardından protokol üyeleri açılışı yapılan tesisleri gezdi. Öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Derslere de katılan konuklar, Ata Kafe’de önlüklerini giyerek vatandaşlara servis yaptı.

Törene; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Dilek İmamoğlu katıldı. Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, projelerin Ataşehirli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini söyledi. Adıgüzel,“Bugün eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan yerel yönetime uzanan dört önemli merkezimizi Ataşehir’e kazandırmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Açılan merkezlerin kalıcı ve ihtiyaç odaklı projeler olduğuna dikkat çeken Adıgüzel, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşların taleplerini esas aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Her biri Ataşehir’de yaşayan komşularımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşam standardını artırmak, umudu büyütmek ve komşuluk duygusunu güçlendirerek Ataşehir’e aidiyeti artırmak için planladığımız somut ve kalıcı projeler. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne Ataşehirlilerle konuşarak, dijital ortamda ve yüz yüze görüşmelerde aldığımız geri bildirimler doğrultusunda 100 projeyi hayata geçirdik. Bunlar; insana dokunan, yaşam kalitesini yükselten ve en önemlisi komşularımızın beklentileri doğrultusunda şekillenen ihtiyaç odaklı projelerdir”

‘ATA AKADEMİ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SUNACAK’

Ata Akademi’nin eğitimde fırsat eşitliği anlayışının bir yansıması olduğunu dile getiren Adıgüzel, eğitimin temel bir hak olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Açılışını yaptığımız Ata Akademi, partimizin ve bizim vizyonumuzla birebir örtüşüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu’nun vizyonuyla eğitimde eşitliği her zaman ön plana koyuyoruz. Eğitimde ayrıcalık tanımadan herkesin eşit eğitim hakkına ulaşması insani ve anayasal bir haktır. Bu anlayışla, bu binada hem yüz yüze hem de dijital ortamda Ataşehir’deki 3 bin gencimizi ve çocuğumuzu eğitimle buluşturuyoruz”

Bölgesel İstihdam Ofisi’nin İstanbul genelinde önemli bir istihdam ağı oluşturduğunu ifade eden Adıgüzel, bu projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olduğunu belirtti. Adıgüzel, şu değerlendirmede bulundu:

“Bölgesel istihdam ofisleri deyip geçmeyin. Bu, Ekrem başkanımızın çok önemli projelerinden biridir. Bugüne kadar yaklaşık 245 bin insana İstanbul genelinde iş imkânı sağlayan ve kariyer yolculuklarına rehberlik eden bir yapıdır”

6’NCI ATA KAFE AÇILDI

Açılışı yapılan Ata Kafeler’in, sosyal bir ihtiyaçtan doğduğunu söyleyen Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün altıncı şubesini açtığımız sosyal tesislerimiz, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar göz önüne alınarak hayata geçirildi. Ekonomik krizin etkileri nedeniyle bugün vatandaşlarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve ileri yaştaki büyüklerimiz bir çay içecek imkânı dahi bulmakta zorlanabiliyor. Ata Kafeler, bu noktada vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunacak. İçerenköy’deki komşularımız, Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nin girişindeki Ata Kafe’de sıcak bir ortamda, uygun fiyata kaliteli hizmet alabilecek”

‘PROJELER DEVAM EDİYOR’

Adıgüzel, “2024 seçimlerine hazırlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’na hayallerimizi anlatıyorduk. Kendisi sağ olsun, bütün bu hayallerimize omuz vereceğini söylüyordu. Bir istihdam ofisi açmamız gerektiğini o günlerde duyurmuştuk. Bugün içimiz buruk bir şekilde bu istihdam ofisini açıyoruz. Diğer yandan Ataşehir’e dokunan çok önemli projelerimiz var. Hal binasının taşınması süreci tüm hızıyla sürüyor, önümüzdeki süreçte tamamlanacak. Yine bu mahallemizde 21 bin metrekarelik bir olimpik yüzme havuzunun inşaatı devam ediyor, onu da önümüzdeki günlerde açacağız. Ataşehir için büyük önem taşıyan Göztepe–Ümraniye Metro Hattı’nda da çalışmalar sürüyor. Biz hayallerimizi Ekrem Başkanımıza anlatmıştık, o da her fırsatta destek olacağını söylemişti. Biz de ondan aldığımız güçle burada sözler verdik ve bu sözleri yerine getiriyoruz. Projeleri açıyoruz, ancak gönül isterdi ki bu açılışları Başkanımızla birlikte yapalım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan da konuşmasında, belediyeciliğin temel görevinin ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak olduğunu ifade etti. Aslani "Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde yoksulluk ve fakirlikle kararlılıkla mücadele ediliyor. Biz iş arayanlara aracılık etmeye, emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz. Fiziki başvurularla 662 olmak üzere toplam 3 bin 225 vatandaşımızın evine ekmek girmesini sağladık. Bundan daha büyük bir mutluluk ve onur olamaz” ifadelerini kullandı.

Hizmet üretmekten asla vazgeçmeyeceklerini dile getiren Aslan, “Bugüne kadar hizmet ettiğim için bedel ödemem gerekiyorsa öderim ama kimse milletimize hizmet etmemizi engelleyemez” diye konuştu.

ANADOLU YAKASI’NA 3 METRO

Aslan, "Ekrem İmamoğlu’nun emanetini taşıyan bir vekil olarak yapılan hizmetleri anlatmak bir sorumluluktur. Bostancı–Dudullu Metro Hattı hızlandırıldı, Kayışdağı–Bostancı bağlantısıyla trafik rahatladı, dört Yuvamız İstanbul merkeziyle çocuklara fırsat eşitliği sağlandı. Kayışdağı Girişimcilik ve Teknoloji Merkezi’nin ikinci etabı tamamlandı. İSKİ tarafından yalnızca Ataşehir’e 4,4 milyar liralık yatırım yapıldı. Ümraniye–Ataşehir–Göztepe Metro Hattı’nda sürücüsüz test çalışmaları devam ediyor. Anadolu Yakası’nda üç yeni metro hattının açılacak, 2026 yılı sonuna kadar önemli projeler hizmete girecek. Kayışdağı Yaşlı Bakımevi, olimpik havuz, İçerenköy ve Kurbağalıdere Yaşam Vadisi etapları ile Kozyatağı Transfer Merkezi de İstanbul’a kazandırılacak. Tüm bu hizmetlerin arkasında güçlü bir vizyon ve kararlı bir çalışma var" dedi.