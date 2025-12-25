Gazeteci Barış Terkoğlu 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Terkoğlu’nun Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

BAŞSAVCILIĞIN SUÇLAMASI BELLİ OLDU

Terkoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmış olup talimatımız gereği İstanbul il jandarma komutanlığınca şüpheli gözaltına alınmıştır."

SERBEST BIRAKILDI

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Terkoğlu, yurt dışı çıkış yasağı ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Terkoğlu Yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

TERKOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Terkoğlu, serbest bırakılmasının ardından Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Yaptığım haberde yanılma payım olsaydı bu yüzüm kızarırdı. Ben gazeteciyim, kimseyi mutlu etmek için haber yapmıyorum. Kimse bana yanlış haber yaptin diyemedi" dedi.

Terkoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ben çok iyi ve mutluyum. Eğer yaptığım haberde yanılma payım olsaydı bu yüzüm kızarırdı. İfademde de haberimi savundum. Asıl konu olan bu haberin yapılmasının istenmemesi. Ben gazeteciyim, kimseyi mutlu etmek için haber yapmıyorum. Kimse bana yanlış haber yaptın diyemedi. Ama bana bu kontrol şartını koyduklarından şunu anlıyorum 'bu haberi yapma' demek istiyorlar"

'YAZIKLAR OLSUN'

Gazeteci Barış Pehlivan, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Pehlivan açıklamasında 'Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak yerine gazetecileri susturmak istiyorlar' dedi. Pehlivan'ın paylaşımı şöyle:

“Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu. Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar. Bunu da başsavcılık, bizzat kendi doğruladığı bir haber üzerinden yapıyor. Barış’ın bir elini kesin; diğer eliyle, sesiyle, bakışıyla, fikriyle gerçeği yine anlatır, anlatacak.”

'BAŞSAVCILIK HABERİMİ DOĞRULAMIŞ'

Terkoğlu savcılık ifadesinde, "Sayın savcılığın kaçma şüphem olduğuna dair bir kanaati var ise veya yapılan haberin yanıltıcı olduğu kanaati hasıl ise tutuklama tedbirlerini kabul ediyorum adli kontrol talebim yoktur. Bu sebeple üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Terkoğlu'nun ifadesi şöyle:

"Ben 2008 yılından bu yana gazetecilik mesleğini icra ederim. Bana sormuş olduğunuz soruşturmaya konu 24.12.2025 tarihli twitter ve youtube isimli sosyal medya uygulamaları üzerinden paylaşılan "polis uyuşturucu aramaya girdi içeride savcı ile karşılaştı! Barış Terkoğlu anlatıyor..." başlıklı videoyu ben paylaştım. Söz konusu video bana aittir. Video içerisinde anlatmış olduğunuz hususlara ilişkin edinmiş olduğum bilgileri hangi kaynaklardan edindiğimi anayasal güvencem ve basın kanunu hükümleri gereği paylaşmak istemiyorum. Zira bir gazeteci bilgi kaynağını açıklaması halinde mesleğini devam ettiremez.

Bana sormuş olduğunuz video paylaşımına konu olaylara ilişkin olarak daha sonra sosyal medya siteleri üzerinden gördüğüm kadarı ile bir kaç haber daha yapıldığına şahit oldum. Söz konusu haberlerin içerikleri ile benim paylaşmış olduğum metin arasında herhangi bir farklılık olmadığını hatta diğer haberlerin benim paylaşımımdan daha detaylı bir içerik olduğunu gördüm. Avukatlarım aracılığıyla dosyaya sunacağım twitter (X) uygulaması üzerinden yapılan paylaşımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir gazeteciye konu ile ilgili açıklama yapmış, yaptığım haberi tamamen doğrulamış hatta bu konu ile ilgili HSK'ya bildirimde bulunduğunu söylemiş, benim verdiğim bilgilerden daha detaylı bilgiler sunmuştur. Ayrıca ben yukarıda bahsettiğim videoyu paylaştıktan sonra yine sosyal medya uygulamam üzerinden gördüğüm kadarı ile yapılan diğer haberler ile benim yapmış olduğum haberin doğru olduğunu teyit ettim bunun üzerine yeniden bir tweet attım bu twitiminde uygun görülmesi halinde dosyaya sunacağım.

Yukarıda belirttiğim gibi tarafıma isnat edilen yapmış olduğum paylaşımların içeriği hakkında herhangi bir yanıltıcı şeyler olmadığını düşünüyorum. Yapmış olduğum haberin arkasındayım yaptığım haber doğrudur. Sayın savcılığın kaçma şüphem olduğuna dair bir kanaati var ise veya yapılan haberin yanıltıcı olduğu kanaati hasıl ise tutuklama tedbirlerini kabul ediyorum adli kontrol talebim yoktur. Bu sebeple üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

BARIŞ TERKOĞLU O VİDEODA NELER SÖYLEDİ?

Terkoğlu, söz konusu videoda uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen “Kütüphane” adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını ifade etmişti. Terkoğlu, Onlar TV'de yayımladığı haberinde, iddiasını İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırarak aktardığını belirterek, söz konusu mekâna daha önce de operasyonlar düzenlendiğini söylemişti.

Terkoğlu haberinde söz konusu savcıyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) disiplin soruşturması için bildirimde bulunulduğunu da belirtmişti. Başsavcılık kaynaklarından söz konusu iddia doğrulanmıştı.