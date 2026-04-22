TRC İnşaat'ın sahibi Hümeyra Ökcün, Ataşehir'de 2024 yılında iskan alması gereken binalarına iskan verilmediğini, sürekli rüşvet istendiğini ve toplamda 10 milyon doları aşkın rüşvet verdiğini iddia etti. Şikayet dilekçesinde verdiği rüşvetlere ilişkin dekontlar sunan Ökcün, belediye içerisinde bir rüşvet çarkı kurulduğunu öne sürdü. Ökcün'ün şikayeti sonrası Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlaması yöneltildi, bu sabah 19 kişi tutuklandı.

Hümeyra Ökcün'ün iddialarına göre Onursal Adıgüzel, Emrah isimli bir mimardan rüşvet için aracılık yapmasını istedi. Emrah ve Ökcün arasında defalarca rüşvet alışverişi oldu. Ökcün'ün ödediği rüşvet 10 milyon doları aştı. İddiaya göre rüşvet vermekten bıkan ve "Artık para vermeyeceğim" diyen Ökcün, Onursal Adıgüzel tarafından tehdit edildi.

Ökcün'ün ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

4 MİLYON DOLAR 1 YIL İÇERİSİNDE ÖDENDİ İDDİASI

Hümeyra Ökcün'ün ifadesinde çarpıcı iddialar yer aldı. Onursal Adıgüzel'in kendisinden Emrah aracılığıyla 2 milyon dolar rüşvet istediğini, bu rüşvetleri verdiğini ancak isteklerin asla bitmediğini, Onursal Adıgüzel'in parayı paund cinsinden almak istediğini, artık rüşvet vermek istemediğini söyleyince de tehdit edildiğini öne süren Ökcün, savcılığa iddia ettiği rüşvet işlemlerini, tarihleri ve miktarlarıyla birlikte bildirdi.

VERDİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ RÜŞVETLER İÇİN TARİH VE MİKTAR PAYLAŞTI

08.11.2024 tarihinde tadilat ruhsatı için 375.000 Dolar,

29.11.2024 tarihinde tadilat ruhsatı için 32.160 Dolar,

03.12.2024 tarihinde tadilat ruhsatı için 662.038 Dolar,

05.12.2024 tarihinde tadilat ruhsatı için 362.000 Dolar,

16.12.2024 tarihinde tadilat ruhsatı için 150.000 Pound,

16.12.2024 tarihinde tadilat ruhsatı için 180.000 Euro,

16.12.2024 tarihinde tadilat ruhsatı için 460.000 Dolar,

24.12.2024 tarihinde tadilat ruhsatı için 220.000 Dolar,

24.02.2025 tarihinde A Blok iskanı için 500.000 Dolar,

26.04.2025 tarihinde A Blok iskanı için 125.000 Dolar,

04.06.2025 tarihinde A Blok iskanı için 30.000 Dolar,

25.06.2025 tarihinde A Blok iskanı için 24.993 ve 25.000 Dolar,

27.06.2025 tarihinde A Blok iskanı için 10.000 Dolar,

09.08.2025 tarihinde A Blok iskanı için 100.000 Dolar,

13.11.2025 tarihinde B Blok iskanı için 250.000 Dolar,

05.12.2025 tarihinde B Blok iskanı için 500.000 Dolar,

08.01.2026 tarihinde B Blok iskanı için 250.000 Dolar olmak üzere 3.926.191 Dolar, 180.000 Euro, 150.000 Pound para verdim.

"PARA PAYLAŞIMINDA ANLAŞAMADILAR"

...Ben de Oğuz’a bu parayı ödeyemeyeceğimi, toplamda harçlar ve istenilen rüşvetler dahil 10.000.000 Dolar para verdiğimi, belediyede kimsenin suratıma bakmadığını, bunun hesabını herkesin vereceğini, kuruş daha vermeyeceğimi bağırarak söyledim. Hatta elimdeki telefonu masaya fırlattım. Burada bir tartışma yaşadık. Tartışmadan sonra Oğuz bana "abla sen çık verdiklerinden hesap sor, para paylaşımında bunların arasında bir sıkıntı vardır. Birkan, Erhan ve Onursal’ın para paylaşımında sorun yaşadığını" söyledi...

"VERDİĞİM RÜŞVETİ DE ARAKLAMIŞLAR"

...Resmi ve gayri resmi olmak üzere 10.000.000 Dolar paramı aldınız, artık verecek bir kuruşum yok, en son 13.11.2025 tarihinde B Blok iskanı için 250.000 Dolar, 05.12.2025 tarihinde B Blok iskanı için 500.000 Dolar, 08.01.2026 tarihinde B Blok iskanı için 250.000 Dolar para verdiğimi söyledim. Bu paraları kendisine ulaştırması için Erhan’a verdiğimi söyledim. Zaten kendisi de Erhan’ın bu paraları aldığını biliyordu. Bana şaşıran gözlerle baktı. 05.12.2025 tarihli 500.000 Dolar ve 08.01.2026 tarihli 250.000 Dolar para için not kağıdına 300.000 Dolar yazdı ve 300.000 Dolar aldıklarını işaret etti. Daha önceki verilen paralarla alakalı olarak da iskan sürecinde 900.000 Dolar aldıklarını söyledi. Kendisi 300.000 Dolar’dan hiçbir şey almadığını, direk başkana gittiğini söyledi. Bende bana gönderdiğiniz adam Erhan istediğiniz her şeyi Erhan’a teslim ettim, istiyorsanız sizi yüzleştireyim dedim...

"90 MİLYON ALACAKLIYDIM, 126 MİLYON BORÇLU ÇIKARDILAR"

Benim 2024 yılında ödemiş olduğum teminatı harcadıkları için tekrardan meclis kararı aldılar. Meclis kararında ekspertiz yapılması ve buranın güncel değerinin tespit edilmesi, bunun üzerinden kamulaştırma yapılması ve benimde zamanında ödediğim paranın güncel değerinin hesaplanarak çıkan farka göre ödeme yapılması konusunda karar alındı. Hesaplamayı yaptılar. Ben 90.000.000 TL alacaklı çıktım. Bunun üzerine bu meclis kararını uygulamaktan vazgeçtiler. Beni belediyeye Başkan Yardımcısı Oğuz çağırdı. Oğuz’un odasına gittiğimde Birkan’da oradaydı. Burada bana meclis kararını söylediler ve yapılan ekspertiz sonucunda benim alacaklı çıktığımı söylediler. Hatta benimle dalga geçtiler, bir de sana para mı vereceğiz şimdi dediler. Bu toplantıda ne yapacağımızı konuştuk. Bana 90.000.000 TL ödeyemeyeceklerini, bunu bir şekilde çözmek istediklerini söylediler. Bende meclis kararının olduğunu, zaten üzerime düşeni yaptığımı, beni ilgilendiren bir konu olmadığını söyledim. Bana meclis kararını uygulamayacaklarını, takdir komisyonu kuracaklarını, takdir komisyonunun miktarı belirleyeceğini söylediler hatta aralarında konuşurlarken Oğuz takdir komisyonunun yasal olmadığını, meclis kararına aykırı olacağını söyledi. Bunun üzerine Onursal’ı aradılar. Onursal’da önemli değil, miktarı fazla yazın, kamu yararı yapmış oluruz, miktarı önemsemezler dedi. Bu konular konuşulurken Birkan ayrıldı ve odasına geçti. Gitmeden önce de ben hep diyorum, kadın haklı diye beni destekledi. Ben alacaklıyken, beni borçlu çıkarttılar. 126.000.000 TL daha ödeme yapmam gerektiğini Oğuz söyledi. Bende Oğuz’a bu parayı ödeyemeyeceğimi, toplamda harçlar ve istenilen rüşvetler dahil 10.000.000 Dolar para verdiğimi, belediyede kimsenin suratıma bakmadığını, bunun hesabını herkesin vereceğini, kuruş daha vermeyeceğimi bağırarak söyledim.

"RÜŞVET VERMEYİ KABUL ETMEYİNCE YAPI SEVİYESİNİ %60'A DÜŞÜRDÜLER"

Erhan benden iskan için 3.500.000 Dolar istendiğini söyledi. Bende bugüne kadar çok para verdiğimi, daha bir kuruş para vermeyeceğimi söyleyince Erhan iskanın asla alınmayacağını, hatta yapı seviyesinin düşürüleceğini söyledi. Ben buna inanmadım. Çünkü bunu yapmalarının imkanı yoktu. Benim yapı seviyem %90’dı. Bu teklifi kabul etmeyince benim yapı seviyemi %60’a çektiler.

"SAHTE SGK FATURASI DÜZENLEDİLER"

Son bir deneme için ve kendimi garantiye almak amacıyla Erhan’ı yanıma çağırdım. Erhan’a bu işlerden çok yorulduğumu, harçlarım, SGK yazımı yazmaları halinde istedikleri parayı vereceğimi söyledim. SGK yazısını yazdırmak istememdeki amaç, belediye binanın usulüne uygun olduğuna dair şerh düşerek SGK’ya yazı yazıyor ve bu yazıdan sonra iskan verilmemesi halinde suç işlemiş olacaklardı ayrıca binamın hatalı vs. diyerek iskanı engellemeleri noktasında önlem almak istedim. Bu sebeple Erhan’a bu koşulları şart tuttum. O da bana "abla bunları sağlarız ama aynı gün parayı verebilir misin, Dolar değil Euro olarak" diye ısrar ediyordu. Bende kendisine istedikleri 3.500.000 Euro parayı vereceğimi söyledim. Bunun üzerine SGK yazısı yazıldı. Devam eden süreçte temizlik vs. gibi harçlar yazıldı. Sadece iskan ve elektrik mekanik harcı kaldı. Bununda tamamlatılmasını istedim. 09.04.2026 tarihinde oğlum Can belediyeye gitti. Can’ı akşam 18.30’a kadar beklettiler. Daha sonra Can’a harçların tahakkuk fişlerini teslim ediyorlar, Can tahakkuk fişleriyle beraber yanıma geldi. Ben harçları ödeyeceğimize seviniyordum fakat tahakkuk fişlerini kontrol ettiğimizde sistemde böyle bir tahakkuk fişi ve harcın olmadığını gördük. Bize sahte tahakkuk fişi düzenleyip verdiklerini anladık. Hatta bir tanesinde Ömer Adıgüzel adına düzenlenen tahakkuk fişinin tipeklenerek bizim metre karelerimizin yazıldığını fark ettik.

"3 BUÇUK MİLYON LİRALIK ÇÖP KONTEYNERİ ALDIRDILAR"

Bize bu süreçte belediyenin fen işleri bizim yerimizde yapmış olduğu denetimlerde güya eksik çöp konteynırı olduğunu, bunun alınması gerektiğine dair yazı gönderdi. Bizde bu yazılara istinaden belediyenin belirttiği şirketlerden bu çöp konteynırların paralarını ödedik ama çöp konteynırları bize gelmedi. Bunun da alacakları paraları perdeleme yöntemi olarak kullanıldığını sonradan öğrendim. Bu süreçte almış olduğumuz çöp konteynırlarının faturalarını avukatım aracılığıyla dosyaya sunuyorum. (08.08.2025 tarih Ulgar Metal isimli firmadan 940.800 TL, 08.04.2026 tarih Murat Gerger isimli firmadan 3.240.000 TL’lik faturalar dosya arasına alındı.)