Miyom tedavisi için operasyon geçiren Bekiroğlu, daha önce yaptığı açıklamada ameliyat sırasında ciddi bir tıbbi hata yaşandığını belirtmişti. Oyuncu, rahmindeki miyom alınırken bağırsağının yaklaşık 7 santimlik bölümünün yanlışlıkla kesildiğini ve bu nedenle yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını söylemişti.
Aslı Bekiroğlu taburcu olur olmaz hastanelik oldu: 7 kez ameliyat olmuştu
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, son dönemde peş peşe yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmüyor. Son iki yılda tam yedi kez ameliyat geçiren oyuncu, taburcu olduktan kısa süre sonra yeni bir talihsizlik yaşadı.Derleyen: Cemile Kurel
Tedavi süreci boyunca birçok operasyon geçiren Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde yedinci kez ameliyat masasına yatmıştı. Operasyonun ardından sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten oyuncu, kendisine destek veren takipçilerine teşekkür etmişti.
Yaşadığı zorlu süreç hakkında samimi açıklamalarda bulunan Bekiroğlu, hastalığın hem fiziksel hem de psikolojik etkileriyle mücadele ettiğini dile getirdi. Vücudunda meydana gelen değişimlerin kendisini olumsuz etkilediğini ifade eden oyuncu, sosyal medyada yalnızca mutlu olduğu anları paylaştığını söyledi.
Ancak sıkıntılar bununla da sınırlı kalmadı. Hastaneden taburcu olduktan sonra yürüyüş yaptığı sırada düşen Bekiroğlu, yeniden hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde bacağındaki bazı kaslarda yırtık tespit edildi.
Yaşadığı son talihsiz olayın ardından sosyal medya hesabından gözyaşları içindeki bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Pozitif kalmaya çalışıyorum ama herkesin bir dayanma noktası var.
Düz yolda düştüm ve kaslarımda yırtık oluştu. Sinirlerim oldukça bozuk" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını takipçileriyle paylaştı.