Aslı Bekiroğlu taburcu olur olmaz hastanelik oldu: 7 kez ameliyat olmuştu

Miyom tedavisi için operasyon geçiren Bekiroğlu, daha önce yaptığı açıklamada ameliyat sırasında ciddi bir tıbbi hata yaşandığını belirtmişti. Oyuncu, rahmindeki miyom alınırken bağırsağının yaklaşık 7 santimlik bölümünün yanlışlıkla kesildiğini ve bu nedenle yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını söylemişti.