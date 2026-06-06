Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Aslı Bekiroğlu taburcu olur olmaz hastanelik oldu: 7 kez ameliyat olmuştu

Aslı Bekiroğlu taburcu olur olmaz hastanelik oldu: 7 kez ameliyat olmuştu

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, son dönemde peş peşe yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmüyor. Son iki yılda tam yedi kez ameliyat geçiren oyuncu, taburcu olduktan kısa süre sonra yeni bir talihsizlik yaşadı.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
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Aslı Bekiroğlu taburcu olur olmaz hastanelik oldu: 7 kez ameliyat olmuştu - Resim: 1

Miyom tedavisi için operasyon geçiren Bekiroğlu, daha önce yaptığı açıklamada ameliyat sırasında ciddi bir tıbbi hata yaşandığını belirtmişti. Oyuncu, rahmindeki miyom alınırken bağırsağının yaklaşık 7 santimlik bölümünün yanlışlıkla kesildiğini ve bu nedenle yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını söylemişti.

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Aslı Bekiroğlu taburcu olur olmaz hastanelik oldu: 7 kez ameliyat olmuştu - Resim: 2

Tedavi süreci boyunca birçok operasyon geçiren Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde yedinci kez ameliyat masasına yatmıştı. Operasyonun ardından sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten oyuncu, kendisine destek veren takipçilerine teşekkür etmişti.

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Aslı Bekiroğlu taburcu olur olmaz hastanelik oldu: 7 kez ameliyat olmuştu - Resim: 3

Yaşadığı zorlu süreç hakkında samimi açıklamalarda bulunan Bekiroğlu, hastalığın hem fiziksel hem de psikolojik etkileriyle mücadele ettiğini dile getirdi. Vücudunda meydana gelen değişimlerin kendisini olumsuz etkilediğini ifade eden oyuncu, sosyal medyada yalnızca mutlu olduğu anları paylaştığını söyledi.

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Aslı Bekiroğlu taburcu olur olmaz hastanelik oldu: 7 kez ameliyat olmuştu - Resim: 4

Ancak sıkıntılar bununla da sınırlı kalmadı. Hastaneden taburcu olduktan sonra yürüyüş yaptığı sırada düşen Bekiroğlu, yeniden hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde bacağındaki bazı kaslarda yırtık tespit edildi.

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Aslı Bekiroğlu taburcu olur olmaz hastanelik oldu: 7 kez ameliyat olmuştu - Resim: 5

Yaşadığı son talihsiz olayın ardından sosyal medya hesabından gözyaşları içindeki bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Pozitif kalmaya çalışıyorum ama herkesin bir dayanma noktası var.

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Aslı Bekiroğlu taburcu olur olmaz hastanelik oldu: 7 kez ameliyat olmuştu - Resim: 6
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Aslı Bekiroğlu taburcu olur olmaz hastanelik oldu: 7 kez ameliyat olmuştu - Resim: 7

Düz yolda düştüm ve kaslarımda yırtık oluştu. Sinirlerim oldukça bozuk" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını takipçileriyle paylaştı.

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Kaynak: Haber Merkezi
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