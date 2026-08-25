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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Ordu’da düzenlenen “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Binası Fuaye Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan, tarihi ve manevi değeriyle öne çıkan çok sayıda eser ve mukaddes emanetin yer aldığı sergi, vatandaşlara önemli bir kültürel mirası yakından görme fırsatı sunuyor.

Sergide; Kur’an-ı Kerim (Osmanlı 1841-42), Feraşet Çantası, Hac Vekaletnamesi, Kabe İç Örtüsü, Ravza-i Mutahharra, Mahfaza, Sakal-ı Şerif Mahfazaları, Mahfaza, Hz. Peygamberin Sanduka Örtüsü, Mescid-i Haram Maketi, Altın Sikkeler, Rubu Tahtası, Kıblenüma, Usturlap, Buhurdanlar, Gülabdan, Sure-i Enam ve Delail-i Hayrat, Kur’an-ı Kerim (Osmanlı 1470 civarı), Destimal, Kur’-an-ı Kerim (Halid bin İsmail El-Erzurimi ketebeli), Kabe Anahtarı Kesesi, Surre Kesesi, Hud Suresi (88. Ayet), Kabe Tasvirli Halı Seccade, Kelime-i Tevhid, Kabe Örtüsü Parçası, Zemzem Şişesi gibi çok sayıda eser ve mukaddes emanet bulunuyor.

30 AĞUSTOS’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Ordu’da gerçekleştirilen “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi, 22-30 Ağustos tarihleri arasında Ordu Büyükşehir Belediyesi Binası Fuaye Alanı’nda ziyaret edilebilecek.