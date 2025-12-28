Ekonomik kriz neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Açlık sınırı 2025 sonunda 30 bin 655 liraya, yoksulluk sınırı ise 94 bin 913 liraya yükseldi. 28 bin 75 lira olarak açıklanan asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, 2025 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bulunduğu paylaşımında iktidara ağır eleştirilerde bulundu. Ekonomik krizin 4 yıl sürdüğünü hatırlatan Tayyar, nedenlerini bir bir saydı.

Seçime işaret eden Tayyar, "Çözüme muhtaç sorunlar yumağı var ve palyatif tedbirler derde deva olmaz. Vakit dar, hata lüksü yok" ifadelerini kullandı.

AKP'Yİ TOPA TUTTU

Geride bıraktığımız yılda en büyük sorunun ekonomi olduğunu vurgulayan Tayyar, 23 yıllık AKP iktidarını topa tuttu. Tayyar, ekonomik krizlerin en fazla 2 yıl sürdüğünü, ancak bu defar 4 yılı bulduğunu anımsattı.

Tayyar, ikinci sırada ise siyasetin yer aldığını ifade ederek "Siyaset kurumu gündemine hakim değil, çözüm üretme kapasitesi zayıfladı, rotasını yargı başta olmak üzere dış etkenler tayin ediyor. Güvensizlik had safhada" dedi.

'TOPLUM HAYATININ BALANSI BOZULDU'

Listenin üçüncü sırasına "sistemik sorunları" koyan Tayyar, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan yönleri giderilemediği için devlet ve toplum hayatının balansı bozuldu. Geleceğe umut azaldı" ifadelerine yer verdi.

'HATA LÜKSÜ YOK'

'Seçime doğru artık son düzlükteyiz' diyen Tayyar 'Sorunlar' listesini uzatabileceğini ifade ederek paylaşımına şöyle devam etti:

"Sonuçta, çözüme muhtaç sorunlar yumağı var ve palyatif tedbirler derde deva olmaz. Vakit dar, hata lüksü yok. Meramımızı bir örnekle açıp sonra parantezi kapatalım: Hükümet asgari ücreti açıkladı, iki üç kişi dışında cumhur ittifakından hiçkimse destek verici açıklama yapmadı. Psikolojik üstünlük, öfkeli kitlelerdeydi. Cumhurbaşkanımız 455 bininci deprem konutunun anahtar teslimini yaptı, destek paylaşımı rekor kırdı. Piyasa tabiriyle ekranda ürünü kimin pazarlayacağından daha önce ürünün pazarlanabilir olması önemli. Ürünün kalitesi arttıkça sözün hükmü de destekçisi de artıyor."