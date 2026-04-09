Açıklamada, “Enflasyonla mücadelenin faturasının, açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmek pahasına milyonlarca emekçiye ödetilmesini kabul etmiyoruz. Asgari Ücret İnisiyatifi olarak bizler, asgari ücrete yeniden zam mücadelesini büyüterek haykırıyoruz: Akaryakıta, gıdaya, kiraya, her şeye zam varsa asgari ücrete yeniden zam” denildi.

Çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin bir araya gelerek oluşturduğu Asgari Ücret İnisiyatifi, düzenledikleri Asgari Ücret Çalıştayı’nın sonuçlarını paylaşmak amacıyla TBMM Dikmen Kapısı önünde açıklama yapmak istedi. Ancak yetkililer, inisiyatif üyelerinin burada açıklama yapmasına izin vermedi. Bunun üzerine açıklama Olgunlar Caddesi’nde gerçekleştirildi.

Açıklamaya DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da destek verdi. “Akaryakıta, gıdaya, elektriğe, kiraya her şeye zam varsa asgari ücrete de yeniden zam” yazılı pankartın arkasında toplanan eylemciler, “Asgari ücrete yılda 4 zam”, “Emekçiye refah payı”, “6 saat iş günü ile herkese iş” ve “Asgari ücrete yeniden zam” yazılı dövizler taşıdı.

Gruptakiler, “AKP’den hesabı emekçiler soracak” ve “Asgari ücretli yalnız değildir” sloganları attı.Asgari Ücret İnisiyatifi adına basın açıklamasını okuyan Nurseli Gözüaçık şunları söyledi:“Hepimizin bildiği gibi, 23 yıllık AKP iktidarı döneminde değişmeyen sefalet senaryosu, 2026 yılına girerken bir kez daha sahneye kondu.

TÜİK’in yıl sonu resmi enflasyonunun dahi gerisinde kalan yüzde 27’lik asgari ücret zammı, daha emekçilerin eline geçmeden enflasyon karşısında ezildi. 2026 yılı ilk üç aylık resmi enflasyonun yüzde 10,04 olarak açıklanmasıyla birlikte, asgari ücrete yılbaşında yapılan 5 bin 971 liralık artışın 2 bin 819 lirası, yani yüzde 47’si daha nisan ayı gelmeden eridi gitti. 30 bin lirayı geçen açlık sınırı karşısında 28 bin liralık asgari ücret, temel ihtiyaçların karşılanabildiği insani bir yaşam sağlamaktan artık fersah fersah uzaktır.Enerji enflasyonu durmayacak, emekçinin sırtındaki yük katlanarak artacak.Siyasi iktidar ‘enflasyonla mücadele’ adı altında rakamlarla oynayadursun, savaşın ve dışa bağımlılığın yarattığı enerji krizi Türkiye’yi en ağır biçimde vurmaya devam ediyor.

Mart ayında mazot fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde 40’ı aşması, tarladan sofraya her adımda maliyetleri körüklüyor. Savaş ve dışa bağımlılık sürdüğü müddetçe enerji enflasyonu durmayacak, emekçinin sırtındaki yük katlanarak artacak. Siyasi iktidar tutmayan enflasyon hedeflerine göre yapılan zamlarla ücretleri baskılayıp emeği değersizleştirmeye, patronları ise dolar milyoneri yapmaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelenin faturasının, açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmek pahasına milyonlarca emekçiye ödetilmesini kabul etmiyoruz. Asgari Ücret İnisiyatifi olarak bizler, asgari ücrete yeniden zam mücadelesini büyüterek haykırıyoruz: Akaryakıta, gıdaya, kiraya, her şeye zam varsa asgari ücrete yeniden zam!”

Gözüaçık, asgari ücretin tüm yurttaşları doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğini vurgulayarak, Anayasa’nın 74. maddesiyle güvence altına alınan dilekçe hakkını kullanarak TBMM’nin konuyu gündemine almasını istediklerini belirtti. İnisiyatif, 4857 sayılı İş Kanunu’na “Asgari ücret insan onuruna yaraşır bir düzeyde, milli geliri ve enflasyonu baz alarak yılda dört kez güncellenecek şekilde belirlenir” maddesinin eklenmesini talep ediyor.

Açıklamanın ardından Meclis’e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. İnisiyatif üyeleri, Meclis’e ayrı gruplar halinde yürüdü.