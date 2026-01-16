Yerli savunma sanayiinin en kritik şirketlerinden ASELSAN, dün özel emirle işlem gerçekleştirdi. ASELSAN, dün işlemi yüzde 0,60 kayıpla 288 liradan kapattı. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri bugün ise yüzde 2,72 değer artışıyla 311,25 seviyesinde işlem görüyor.

ASELSAN’ın dün gerçekleştirdiği özel emirle işlem şöyle:

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, bir hisse senedinde o anda gerçekleşen fiyatlardan bağımsız olarak alıcı satıcı arasında karşılıklı anlaşma ile, anlaşmanın yapıldığı fiyattan yapılan işlemdir. Özel emir, işlem gerçekleştirilmek istenen karşı yatırım kuruluşu seçilerek nominal tutar, fiyat/getiri, valör ve sermaye piyasası aracı belirtilerek iletilir. Sisteme iletilen özel işlem emri sadece işlem gerçekleştirilmek istenen karşı yatırım kuruluşu tarafından görülür. Bazı yüksek miktarlı özel emir işlemleri sonrasında alıcı ve satıcı, pay alım satım bildirimlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaşır. Alım satıma dair bildirim yapılmadığı durumlarda işlemin kim tarafından yapıldığının bilinmesi mümkün değildir.