İngiltere Premier Lig’in 18. haftasında Arsenal, Brighton’ı 2-1 mağlup etti.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller 14. dakikada Odegaard ve 52. dakika Rutter'den (k.k.) geldi. Brighton'ın tek golübü ise Diego Gomez kaydetti.

Londra ekibi bu sonuçla puanını 42'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Brighton’da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Premier Lig’in 19. haftasında Arsenal, sahasında Aston Villa’yı konuk edecek. Brighton ise deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya gelecek.