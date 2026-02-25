Aydın’ın Didim ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kişi arasında yaşanan olay ölümle sonuçlandı. Kamyonetin çarptığı 78 yaşındaki Mustafa Güngör hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Balat Mahallesi Çamtepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Y. yönetimindeki kamyonet, husumetli olduğu Mustafa Güngör’e çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Güngör ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güngör’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şarampole devrilen araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan sürücü Mustafa Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Güngör’ün cenazesi savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.