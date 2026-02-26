Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Juventus’a 3-2 kaybetmesine rağmen adını son 16 turuna yazdırdı.
Osimhen attığı golden sonra neden sevinmedi? Akıllara bu sözleri geldi
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunda Juventus’u eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmada turu getiren golü atan Osimhen’in sevinmemesi ise dikkat çekti. İşte detaylar…İbrahim Doğanoğlu
İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta zor anlar yaşadı. Juventus, Locatelli, Gatti ve McKennie’nin golleriyle mücadeleyi uzatmalara taşıdı.
Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Osimhen, 105. dakikada kaydettiği golle turu Galatasaray’a getiren isimlerden oldu. Ancak Nijeryalı yıldızın golden sonra sevinmemesi dikkat çekti.
Galatasaray'da fişi çeken golü ise Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Osimhen’in gol sonrası sevinmemesi, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısındaki sözlerini yeniden gündeme taşıdı. Nijeryalı yıldız, Juventus hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.
Takım Arkadaşlarına Sitem Etti
Öte yandan Osimhen’in, önceki maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da bazı pozisyonlarda takım arkadaşlarına sitem ettiği görüldü. Yıldız golcünün, istediği pasları alamadığı anlarda tepkisini dile getirmesi dikkat çekti. Bu durum da Nijeryalı yıldızın, attığı golden sonra sevinmeme nedenlerinden birisi olarak düşünülüyor.
Osimhen'in Açıklamaları
Osimhen: “Juventus, futbol tarihinin en önemli kulüplerinden biri. Kariyerim boyunca en üst seviyelerde oynadım ve çok kaliteli futbolcularla aynı sahayı paylaştım. Galatasaray'dan önce Juventus'ta da forma giyme ihtimalim vardı. Benim için bulunduğum yer çok önemli. Juventus, oynamaktan keyif alabileceğim ve kendimi ait hissedebileceğim kulüplerden biri.
Ancak şu anda Galatasaray'da çok mutluyum, burada büyük bir keyifle futbol oynuyorum. Kalpten bağlı olduğum bir kulüp için mücadele ediyorum. Gelecekte ne olur bilinmez… İlerisi için neden olmasın diyorum.”
Osimhen ayrıca Napoli cephesiyle temaslarının sürdüğünü belirterek, “Napoli’den bazı kişilerle görüşüyorum. Orada arkadaşlarım var. Futbolumu yakından takip eden, bağlı olduğum insanlar var. Sosyal medyayı okumuyorum, taraftarlar ne yazıyor bilmiyorum. Bu nedenle benim için zor bir maçtı. Özellikle şu ana kadar Napoli tarafından teşvik eden bir mesaj almadım” ifadelerini kullanmıştı.
Temsilcimiz Galatasaray son 16 turunda Tottenham ya da Liverpool ile karşılaşacak.