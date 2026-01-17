Sözcü yazarı Naim Babüroğlu bugün kaleme aldığı köşe yazasında Türkiye'nin ateş çemberine itilebilmesi için Amerika tarafından başlatılan Arap Baharı'nın oluşum sürecini anlattı.

PKK ve türevi terör örgütlerinin yıllar boyunca Orta Doğu'da Türkiye'ye komşu edildiğini ve Türkiye'nin bununla mücadele etmej zorunda bırakıldığını ifade eden Babüroğlu, Türkiye'nin Suriye ve Libya politikalarına da değindi.

Babüroğlu'nun yazısında öne çıkan başlıklar şöyle:

"PKK'nın uzantısı PJAK şuan İran'ı karıştırmak için görevlendirildi. Suriye'de SDG/PKK bölgesinde tutuklu bulunan IŞİD'li teröristler İran-Irak sınırına getirildi. Yani İran'da PKK ve PJAK, IŞİD'le işbirliği halinde. 2020'de de PKK, Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermenistan cephesinde savaştı."

Suriye'deki YPG ve İran'daki PJAK'ın PKK'nın uzantısı olmadığını dile getirenler olduğunu belirten Babüroğlu, aradai bağlantıyı anlattı ve "Türkiye,Arap Baharı denilen "Kanlı Sonbahar" fırtınasında dedi.

"İran'dan sonra hedef Türkiye"

Babüroğlu yazısını "Cumhuriyet'in 1923'de açılan bir parantez olduğunu söyleyen 2. Cumhuriyetçilerle yüz yıldır devlet olmamız engellendi diyenler aynı noktada buluştu" dedi ve İran'dan sonra hedefin Türkiye olduğunu söyledi