İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik askeri stratejisini sert sözlerle eleştirdi.

ABD’nin uyguladığı planların başarısız olduğunu öne süren Arakçi, Washington yönetiminin İran’a karşı yürüttüğü askeri hamleleri “A Planı” olarak nitelendirdi. Arakçi, “Sayın Başkan, temiz ve hızlı bir askeri zafer için hazırlanan A planı başarısız oldu. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacaktır” ifadelerini kullandı.

'MÜZAKERELERDE İLERLEME VARDI, SEKTEYE UĞRATILDI'

İranlı Bakan, İran ile yürütülen müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini savundu. Ancak bu sürecin bazı girişimlerle sekteye uğratıldığını iddia eden Arakçi, söz konusu gelişmelerin “Amerika sonuncu” olarak tanımladığı bir komployla örtbas edildiğini ileri sürdü.

Arakçi, bu durumun taraflar arasında ortaya çıkabilecek önemli bir anlaşma fırsatını ortadan kaldırdığını belirtti.

ABD’NİN İSRAİL POLİTİKASI ELEŞTİRİLDİ

Açıklamasının sonunda ABD’nin Orta Doğu politikasını da eleştiren Arakçi, Washington yönetiminin İsrail öncelikli bir yaklaşım benimsediğini savundu.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, “Önce İsrail her zaman Sonra Amerika demektir” sözleriyle ABD’nin bölgedeki tercihlerini eleştirdi.