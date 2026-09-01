Apartmanda 10 yıllık kabus: Kapılarını bile açamıyorlar

Temiz, “Bizim olayımız yaklaşık olarak 10 seneye dayanıyor. Kendisini defalarca kez uyardık. Apartmanda çocuklarımız da var. Uyarımıza rağmen sürekli çöp toplamaya devam ediyor. Artık son zamanlarda çekilmez bir hal aldı. Evden çıkarken, kendi dairemizin kapısını açtığımız an kokuyu duyuyoruz. Biz buna bir türlü çare bulamadık. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.