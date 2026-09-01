Yeniçağ Gazetesi
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Apartmanda 10 yıllık kabus: Kapılarını bile açamıyorlar

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 7’si çocuk 19 kişinin yaşadığı apartmanda, zemin kattaki dairede yıllardır çöp biriktirildiği iddiası mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Binaya yayılan ağır koku nedeniyle kapılarını bile maskeyle açan apartman sakinleri, yetkililerden çözüm bekliyor.

Kaynak: AA / DHA / İHA
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Apartmanda 10 yıllık kabus: Kapılarını bile açamıyorlar - Resim: 1

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan 3 katlı ve 7 daireli apartmanda yaşayanlar, yaklaşık 10 yıldır devam ettiği belirtilen kötü koku sorunuyla mücadele ediyor.

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Apartmanda 10 yıllık kabus: Kapılarını bile açamıyorlar - Resim: 2

İddiaya göre zemin katta yaşayan A.K., çevreden topladığı çöpleri evinde biriktiriyor.

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Apartmanda 10 yıllık kabus: Kapılarını bile açamıyorlar - Resim: 3

Daireden yayılan ağır koku, apartmanın ortak kullanım alanlarına kadar ulaşırken, binada yaşayan 19 kişi günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini belirtiyor.

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Apartmanda 10 yıllık kabus: Kapılarını bile açamıyorlar - Resim: 4

Apartman sakinleri, özellikle çocukların da bulunduğu binada kötü kokunun sağlık açısından endişe yarattığını ifade ediyor.

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Apartmanda 10 yıllık kabus: Kapılarını bile açamıyorlar - Resim: 5

"KAPIMIZI AÇTIĞIMIZ ANDA KOKUYU DUYUYORUZ"

Apartmanda yaşayan Zinnur Temiz, sorunun yıllardır devam ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

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Apartmanda 10 yıllık kabus: Kapılarını bile açamıyorlar - Resim: 6

Temiz, “Bizim olayımız yaklaşık olarak 10 seneye dayanıyor. Kendisini defalarca kez uyardık. Apartmanda çocuklarımız da var. Uyarımıza rağmen sürekli çöp toplamaya devam ediyor. Artık son zamanlarda çekilmez bir hal aldı. Evden çıkarken, kendi dairemizin kapısını açtığımız an kokuyu duyuyoruz. Biz buna bir türlü çare bulamadık. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

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Apartmanda 10 yıllık kabus: Kapılarını bile açamıyorlar - Resim: 7

"BİR KİŞİ YÜZÜNDEN 10-15 KİŞİ AZAP ÇEKİYOR"

Apartman sakinlerinden 72 yaşındaki Mahmut Şen ise sorunun çözülmesi için daha önce belediye ve savcılığa başvurduklarını söyledi.

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Apartmanda 10 yıllık kabus: Kapılarını bile açamıyorlar - Resim: 8

Binada metan gazı oluşmasından endişe ettiklerini belirten Şen, kendilerine durumun tehlikeli olduğunun söylendiğini ifade etti.

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Apartmanda 10 yıllık kabus: Kapılarını bile açamıyorlar - Resim: 9

Şen, “Gerekli yerlere müracaat ettik. Savcılığa dahi dilekçe verdik. Bunun bir an önce giderilmesini istiyoruz. Buradan gidecek imkanımız yok, gidecek yerim de yok. Köyde evim var, giderim ancak arkadaşlar ne yapacaklar? İşleri var, fabrikalarda çalışıyorlar. Bu çare değil, kaçmak çare değil” diye konuştu.

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Apartmanda 10 yıllık kabus: Kapılarını bile açamıyorlar - Resim: 10

"BURAYI SATIP BAŞKA EV ALAMAYIZ"

Yaşadıkları mağduriyet nedeniyle apartmanı satıp başka yere taşınmanın da çözüm olmadığını belirten Şen, “Burayı satıp başka yerden ev alalım desek, bu kokan yeri kimse almaz. Bizim asıl sıkıntımız da bu. Bir kişi yüzünden burada 10-15 kişi azap çekiyor. Bunun giderilmesini yetkililerden istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Apartmanda 10 yıllık kabus: Kapılarını bile açamıyorlar - Resim: 11

Apartman sakinleri, yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini söyledikleri sorunun özellikle çocukların da yaşadığı binada daha fazla büyümeden çözülmesini istedi.

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