Antik Roma'da fast food zinciri keşfedildi: Paket servis var: Menüdeki lezzetler şaşırttı

MENÜLER DUVAR RESİMLERİNDE

Antik Roma'nın bu lezzet duraklarında yapılan kazılar, sadece mutfak düzenini değil, aynı zamanda görsel bir pazarlama dehasını da gün yüzüne çıkardı. Mekanların duvarlarını süsleyen canlı fresklerde; ördek, tavuk, horoz figürleri ve şarap tasvirleri tespit edildi.

Arkeologların yürüttüğü tahminlere göre bu çizimler yalnızca dekoratif amaçlı değildi. Bu görseller, okuma yazma oranının değişken olduğu bir toplumda, müşterilere o gün hangi yemeklerin servis edildiğini gösteren antik birer menü işlevi görüyordu.