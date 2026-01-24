Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) haftalık bültenine göre, Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret AŞ’nin sermayesi 218,65 milyon liradan 273,35 milyon liraya çıkarıldı. Bu kapsamda 54,7 milyon liralık bedelli sermaye artırımı onaylandı.

Netcad Yazılım AŞ’nin sermayesi ise 125 milyon liradan 137 milyon liraya yükseltildi ve halka arz kapsamında mevcut ortaklara ait 28 milyon lira nominal değerli pay satışına izin verildi.

Kurul ayrıca halka açık ortaklıkların pay ihraç başvurularını da karara bağladı. Buna göre Manas Enerji Yönetimi ve Frigo-Pak Gıda’nın bedelli sermaye artırımı yoluyla pay ihracı, Smart Güneş Enerjisi’nin ise iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı talepleri onaylandı.

Borçlanma aracı ihraç başvurularında Türkiye İş Bankası AŞ’nin 30 milyar liralık yeşil ve sürdürülebilir tahvil ile finansman bonosu ihracı kabul edilirken; Aygaz, Koç Finansman, PhillipCapital ve Metgün Enerji gibi şirketlerin tahvil ve bono başvuruları da onaylandı.

Kurul, Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ’nin hisse senedi emeklilik yatırım fonu payı ihracına izin verirken, çeşitli portföy yönetim şirketlerinin kurmayı planladığı şemsiye fon ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluş taleplerini de kabul etti.

Piyasa bozucu eylemler nedeniyle Kuyaş Yatırım AŞ ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ paylarında işlem yapan birçok kişi hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca bazı şirket paylarındaki işlemlerle ilgili sorumlular hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

Ceo Event Medya AŞ pay piyasasında işlem yapan bir kişinin, işlem yapma yasağı süresince tüm lisanslarının iptal edilmesine karar verildi. Pera GYO paylarında ise iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunulurken, her ikisinin de işlem yasağı süresince tüm lisansları iptal edildi.

Kurul, Pasifik GYO’nun tahsisli sermaye artırımı talebini belirli şartlarla onayladı; satış fiyatının taban fiyatın altında olmaması ve paylara bir yıl süreyle borsada satış kısıtı getirilmesi şart koşuldu.

SPK ayrıca BBCN Gayrimenkul Geliştirme AŞ’nin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne izin verdi ve çok sayıda portföy yönetim şirketi tarafından kurulması planlanan fonların katılma payı ihracı, fon dönüşümleri ve bazı fonların tasfiye taleplerini de olumlu karşıladı.

Buna ek olarak, Türkiye’de yerleşik kişilere internet üzerinden yurt dışı kaldıraçlı işlemler yaptıran 12 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verildi.