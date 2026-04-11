Cumhur İttifakı ortakları arasında formatlanmış “çözüm süreci” nin yol haritasında iyice açığa çıkan görüş ayrılıkları ve çatlak “Türkiye’nin ekseni” konusunda yaşanan tartışmalarla büyük bir fay kırığı haline geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal’ın, hareketin lideri Devlet Bahçeli’nin “ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı Türkiye’nin Rusya ve Çin’le (TRÇ) ittifak kurma” önerisi doğrultusunda Moskova’da görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Ne demişti Topsakal,;

“Türkiye’nin Rusya ve Çin ile ittifak kurması gerektiğine ilişkin öneriyi iletmek amacıyla, partimizin lideri Devlet Bahçeli bana Moskova’ya bu ziyareti gerçekleştirme ve siyasi partiler, bürokratlar ve entelektüellerle görüşmeler yaparak girişimin içeriğini ayrıntılı şekilde anlatma görevini verdi.

Üç ülke arasında sağlanacak yakınlaşma yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda güvenlik açısından da kritik bir rol oynayabilir. Küresel dengelerin değiştiği bir dönemde Türkiye’nin alternatif ortaklıklar geliştirmesi gerekir”

Rus Vedomosti gazetesine göre, İlyas Topsakal, “partisinin 2028 seçimlerinde AKP ile koalisyonunu sürdürmesinin gayri resmî şartının bakanlık makamları değil, Rusya ve Çin ile iş birliğine yönelik bir programın kabul edilmesi olduğunu” söyledi.

***

Cumhur İttifakı’nın büyük ortağı AKP’den MHP hamlesine gelen dolaylı cevaplara bakalım;

Saray aparatlarından Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat ile Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugün pişti olmuşlar!.. Ellerine tutuşturulan “köşe yazısı”nın başlıkları bile aynı…

Hande Fırat’ın yazısının başlığı; “ NATO’nun ‘ilk yumruğunu’ devralıyoruz: Türkiye artık oyun kurucu”

Okan Müderrisoğlu’nun yazsının başlığı; “Türkiye: NATO’da oyun kurucu ülke”

Saray aparatı “gazeteci”ler, "Türkiye, 2028'den itibaren NATO'nun stratejik askeri yapılanması olan Müttefik Reaksiyon Kuvveti'nin (Allied Reaction Force) komutasını devralacak"ı yağlayıp ballayıp güya kamuoyuna sunuyorlar. Aslında ana maksat belli; saray, Bahçeli’nin “TRÇ ittifakı” hamlesine ‘rest’ çekiyor…

Hande Fırat; “(Türkiye NATO’nun güvenlik mimarisine yön veren başlıca ülkelerden biri) Bu bir diplomatik ifade değil. Bir güç tanımı. Çünkü; Türkiye 4–5 gün içinde, tehdide karşı gereken sahada olma kapasitesine sahip. Krizi tanımlayan, planlama yapan, komuta eden ülke. Ve en önemlisi; Türkiye artık sadece oyunun içinde değil, oyunun hızını, yönünü ve sonucunu belirleyen ülke...” diyor.

Okan Müderrisoğlu, “Evet, NATO'nun en büyük ikinci askeri gücüyüz. NATO misyonlarına en fazla katkı veren ülkelerden biriyiz. GSMH'ye oranla savunma harcamalarında NATO'nun güncellenmiş hedeflerine en hızlı şekilde ulaşacak ülke...

Bir başka anlatımla... Eskiden NATO, Türkiye için tehdit durumunu tayin ederken bundan böyle NATO Planları, bizzat Türk komutanların analizleriyle şekillenecek!” diyor.

***

Karşılıklı ‘2028’ vurgulamalarına dikkat!

NATO mu?..

“TRÇ İttifakı” mı?..

Tartışma devletin derin koridorlarında da hararetle yapılıyor..

MHP belediye başkanlarını 17-19 Nisan’da Antalya’da toplayacak. Hareketin lideri Devlet Bahçeli, “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuşacak.

Şimdi bu toplantının konuyla ne alakası mı var?..

Hareketin lideri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çok öfkelenip de “ buyurun, 2026 Kasım’da erken seçim” derse ne olacak?..