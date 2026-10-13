Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas'ın, Yunan isyanının elebaşı Nikitas Stamatelopulos'u "Türk yiyen kahraman" sözleriyle andığı paylaşım tartışmalara yol açtı. Küstah paylaşım, X tarafından platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

Yunan Bakan haddini aştı, Türkleri hedef aldı Skandal Paylaşıma X dur dedi - Resim : 1

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, Yunan isyanının elebaşı Nikitas Stamatelopulos'un (Nikitaras) anıtı önünde poz verdi.

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Dimas, isyan sırasında Türk sivillere yönelik katliamlarıyla da bilinen Nikitaras'ı şu skandal ifadelerle andı:

"Türk yiyen Nikitaras olarak bilinen kahraman Nikitas Stamatelopoulos’u onurlandırıyoruz."

Yunan Bakan haddini aştı, Türkleri hedef aldı Skandal Paylaşıma X dur dedi - Resim : 3

Bakan, mesajıyla birlikte Stamatelopoulos adına düzenlenen anma töreninde çekilen fotoğrafları da paylaştı.

X MÜDAHALE ETTİ

Christos Dimas'ın söz konusu paylaşımı tartışmalara yol açarken X'ten dikkat çeken bir hamle geldi.