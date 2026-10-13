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Kaynak: Haber Merkezi

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas'ın, Yunan isyanının elebaşı Nikitas Stamatelopulos'u "Türk yiyen kahraman" sözleriyle andığı paylaşım tartışmalara yol açtı. Küstah paylaşım, X tarafından platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, Yunan isyanının elebaşı Nikitas Stamatelopulos'un (Nikitaras) anıtı önünde poz verdi.

Dimas, isyan sırasında Türk sivillere yönelik katliamlarıyla da bilinen Nikitaras'ı şu skandal ifadelerle andı:

"Türk yiyen Nikitaras olarak bilinen kahraman Nikitas Stamatelopoulos’u onurlandırıyoruz."

Bakan, mesajıyla birlikte Stamatelopoulos adına düzenlenen anma töreninde çekilen fotoğrafları da paylaştı.

X MÜDAHALE ETTİ

Christos Dimas'ın söz konusu paylaşımı tartışmalara yol açarken X'ten dikkat çeken bir hamle geldi.