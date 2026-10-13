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Kaynak: İHA

Yangın, saat 21.30 sıralarında Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, samanlıkların bulunduğu alanda kısa sürede büyüdü. Alevlerin çevredeki yapılara yayılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Yangında Ali Girgin’e ait 4 samanlık, Halil Uygun’a ait 1 samanlık ile Ali Güngör’e ait 1 samanlık ve 1 ahır alevlere teslim oldu. Yangının büyümesiyle birlikte samanlıklar kullanılamaz hale gelirken, ekipler alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Ahırda bulunan hayvanlar ise alevler ulaşmadan önce kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.