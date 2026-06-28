Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi’nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan binlerce öğrenci için Eskişehir Teknik Üniversitesi Stadyumu’nda mezuniyet töreni düzenlendi. Coşkulu bir kortej yürüyüşünün gerçekleştirildiği törende derece ile mezun olan öğrenciler ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel konuşma yaptı. Kortej yürüyüşünde öğrenciler Filistin ve Türk bayrakları açarken, bir öğrencinin Galatasaray’a yönelik mizah içerikli pankartı ise törene katılanları gülümsetti.



"Bu kapıdan çıkmış olmak demek aslında çok büyük bir aileye dahil olmak anlamına geliyor"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Ben de üç çocuğu üniversiteden mezun olmuş bir baba olarak, üniversitede evlat okutmanın, yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu bilen bir kişiyim. Dolayısıyla bugün yaklaşık 5 bin mezunumuzu Anadolu Üniversitesi’nden uğurlarken onların bu başarısının arkasında görünmeyen kahramanlar olarak anne ve babaları olduğunu biliyorum. Yaklaşık 20 bin sevgili dostumuzla birlikte öğrencilerimizi bugün buradan uğurluyoruz. Ve büyük bir gururla onları uğurluyoruz. Gözlerinde parlayan heyecanı görüyoruz ve geleceğe uzanan büyük bir umut olduğunu görüyoruz. Bugün örgün eğitimdeki yaklaşık 5 bin öğrencimizle beraber sembolik de olsa açıköğretimden de 500 arkadaşımızı, mezunumuzu buraya davet ettik. Açıköğretim Fakültesi biliyorsunuz dünyanın en fazla öğrencisi olan üçüncü büyük üniversitesi. Anadolu sadece Eskişehir’e değil, sadece Türkiye’ye değil, bütün dünyaya eğitim köprüsü kuran, gönülden gönüle eğitimi, sevgiyi, dostluğu, bilimi aşılayan çok büyük bir kurum. Ve biz de Anadolu Üniversitesi mezunu ve mensubu olarak bundan her zaman gurur duyduk ve gurur duymaya devam edeceğiz. Sevgili mezunlarımız üniversiteye her biriniz farklı hayallerle geldiniz. Farklı şehirlerden, farklı hikayelerden kopup geldiniz. Kampüsün yollarında kendinizi yeniden keşfettiğiniz çok güzel günleriniz oldu. Yeni dostluklar kurarak büyük fikirler büyüttünüz içinizde. Evet, bugün diploma alarak yeni bir hayata adım atıyorsunuz. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayın ve kalbinizde hissedin: Bu kapıdan çıkmış olmak demek aslında çok büyük bir aileye dahil olmak anlamına geliyor. Çünkü Anadolu Üniversitesi bugüne kadar 170 bin örgün mezun verdi ve 4 milyon 350 bin açıköğretim mezunumuzla beraber Türkiye’de 4.5 milyon insanın üniversite hayallerini gerçekleştiren çok büyük bir kurum oldu."



"KESİNLİKLE GELECEKSENİZ ANADOLU’YA GELİN"

Heyecanını paylaşan mezun öğrencilerden Zeliha Göşgün, "Benim açımdan harika bir eğitim-öğretim yılıydı. Güzel bir ortalamayla, iyi bir şekilde bitirdim. İnşallah yüksek lisansımı da burada yapmayı düşünüyorum. Ve az önce de mesela daha önce hiç tanışmadığımız, birbirimizi hiç görmediğimiz bir arkadaşımızla tanıştık, arkadaş olduk. Mezuniyette bile aslında sosyalleşip arkadaş edinebiliyoruz. Kesinlikle gelecekseniz Anadolu’ya gelin" şeklinde konuştu.

Birçok protokol üyesinin de katıldığı program, yaklaşık 5 bin 500 öğrencinin kep atmasıyla sona erdi.