OLAYLAR

1868 - Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin yayın organı olarak düşünülen Hürriyet gazetesi, Londra'da yayınlanmaya başlandı.

1871 - İlk sendikacılık yasası, Birleşik Krallık Parlamentosunda onaylandı.

1880 - Fransa, Tahiti'yi topraklarına kattı.

1923 - Fenerbahçe, İşgal Kuvvetleriyle oynadığı "General Harrington Kupası"nı kazandı.

1925 - Diyarbakır İstiklal Mahkemesince idama mahkûm edilen Şeyh Said ile adamları idam edildi.

1933 - Sivas-Erzurum Demiryolunun inşasına başlanıldı.

1934 - Bitlis'te doğan Zaro Ağa, 157 yaşındayken öldü. İç organları inceleme amacıyla alındı.

1938 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kuruldu.

1938 - İstiklal Mahkemeleri kararıyla mahkûm olanlarla, 150'likler adı verilen listede bulunanlar hakkında Af Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

1939 - Hatay Devleti Meclisi, oy birliğiyle Türkiye'ye katılma kararı aldı.

1956 - Amerikalı oyun yazarı Arthur Miller ile aktris Marilyn Monroe, Londra'da evlendiler.

1969 - Galatasaray, Metin Oktay’ın son maçını oynadığı finalde Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.

1969 - Yunus Nadi Armağanı'nı "Türkiye'nin Düzeni" kitabıyla Doğan Avcıoğlu kazandı.

1971 - Bakanlar Kurulunun aldığı bir kararla, Türkiye'de haşhaş ekimi yasaklandı.

1974 - Isabel Perón, Arjantin'in ilk kadın Devlet Başkanı olarak yemin etti. Kocası eski Başkan Juan Peron, sağlık durumunun bozulması üzerine görevlerini bırakmıştı. Zaten iki gün sonra da öldü.

1976 - Seyşel Adaları, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1982 - Aşırı sıcak yüzünden İstanbul'da 7 kişi öldü.

1982 - İsrail, Lübnan'ı işgal etti. İsrail Başbakanı Menahem Begin, Filistinli gerillaların Beyrut'tan ayrılmasına izin verdi.

1982 - Stratejik Silahların Sınırlandırılması (START I) görüşmeleri Cenevre'de başladı.

1984 - Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında karma ekonomik protokol imzalandı.

1986 - Arjantin, Batı Almanya'yı 3-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu.

1986 - Atina'da yayımlanan Mesimyrini gazetesinde yer alan bir yazıda, Batı Trakya Türkleri'nin dağıtılması ve Batı Trakya'da ne kadar Türk varsa gitmesi istendi.

1987 - Cem Karaca, dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın desteğiyle yurda döndü.

1990 - Yugoslavya'da iç savaş büyüyor; Federal Ordu, Slovenya ile Hırvatistan'da bağımsızlık taleplerini bastırmaya çalışıyor.

1992 - Cezayir Devlet Başkanı Muhammed Budiaf, suikaste uğrayarak öldü.

1995 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, amblemindeki Hitit Güneşi'ni; Kocatepe Camii'ni ve Atakule'yi simgeleyen bir tasvir ile değiştirdi.

1999 - Abdullah Öcalan, vatana ihanet suçundan idam cezasına çarptırıldı.

2000 - Endonezya'da yolcu taşıyan bir tekne 500 yolcusuyla birlikte battı. Kazadan kurtulan olmadı.

2002 - Türkiye, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda 3. oldu.

2008 - 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde; İspanya, Almanya'yı yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

2011 - TFF, Ankaraspor'un ihraç kararını kaldırarak liglere geri dönmesini sağladı.

DOĞUMLAR

1326 - I. Murat, Osmanlı'nın 3. Padişahı (ö. 1389)

1596 - Go-Mizunoo, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 108. imparatorudur (ö. 1680)

1798 - Giacomo Leopardi, İtalyan şair, düşünür, deneme yazarı ve dilbilimci (ö. 1837)

1819 - Thomas Dunn English, Amerikalı siyasetçi ve yazar (ö. 1902)

1833 - Peter Waage, bir Norveçli kimyacı (ö. 1900)

1844 - I. Petar (Petar Karadordeviç), Sırbistan Kralı (ö. 1921)

1844 - Pyotr Tkaçov, Rus yazar, eleştirmen ve devrimci (ö. 1886)

1849 - Sergei Vitte, Rus politikacı (ö. 1915)

1858 - George Washington Goethals, Amerikalı askeri mühendis (ö. 1928)

1873 - Leo Frobenius, Alman etnolog (ö. 1938)

1880 - Ludwig Beck, Alman asker (ö. 1944)

1882 - Franz Seldte, Alman Stahlhelm paramiliter örgütünün kurucusu, nazi politikacı (ö. 1947)

1886 - Robert Schuman, Fransız politikacı (ö. 1963)

1900 - Antoine de Saint-Exupéry, Fransız yazar (ö. 1944)

1911 - Bernard Herrmann, Amerikalı besteci ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (ö. 1975)

1920 - Ray Harryhausen, Amerikalı özel efekt sanatçısı ve film yapımcısı (ö. 2013)

1926 - Cabir El Ahmed El Sabah, Kuveyt Emiri (ö. 2006)

1929 - Oriana Fallaci, İtalyan gazeteci ve yazar (ö. 2006)

1931 - Sevim Burak, Türk yazar (ö. 1983)

1941 - Jacques Toubon, Fransız siyasetçi

1942 - Renaud Chazal de Mauriac, Fransız hukukçu

1944 - Gary Busey, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu

1945 - Ahmet Azcanlı, Türk araştırmacı ve yazar

1945 - Chandrika Kumaratunga, Sri Lanka'nın 5. Cumhurbaşkanı

1946 - Gitte Hænning, Danimarkalı şarkıcı

1948 - Sean Bergin, Güney Afrika asıllı Hollandalı müzisyen (ö. 2012)

1948 - Ian Paice, İngiliz baterist

1949 - Micky Arison, Amerikalı iş insanı ve NBA takımlarından Miami Heat'in sahibi

1953 - Don Dokken, Amerikalı şarkıcı

1954 - Júnior, Brezilyalı futbolcu ve teknik direktör

1954 - Margaret Baba Diri, Ugandalı eğitimci ve siyasetçi (ö. 2025)

1956 - Pedro Santana Lopes, Portekizli avukat ve siyasetçi

1957 - Kurbankulu Berdimuhammedov, Türkmen siyasetçi ve Türkmenistan'ın 2. Cumhurbaşkanı

1958 - Rosa Mota, Portekizli eski maratoncu

1958 - Ralf Rangnick, Alman futbolcu ve teknik direktör

1961 - Sharon Lawrence, Amerikalı oyuncu

1962 - Amanda Donohoe, İngiliz kadın sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1966 - Ünal Karaman, Türk futbolcu ve antrenör

1967 - Melora Hardin, Amerikalı oyuncu

1972 - Serhat Tutumluer, Türk oyuncu

1977 - Zuleikha Robinson, İngiliz oyuncu

1977 - Jeff Baena, Amerikalı film yönetmeni ve senarist (ö. 2025)

1978 - Nicole Scherzinger, Amerikalı sanatçı, dansçı, söz yazarı ve şarkıcı

1979 - Barış Akarsu, Türk pop ve rock müzik şarkıcısı ve TV dizisi oyuncusu (ö. 2007)

1981 - Joe Johnson, Amerikalı eski millî profesyonel basketbolcu

1982 - Lily Rabe, Amerikalı oyuncudur

1986 - José Manuel Jurado, İspanyol futbolcu

1988 - Éver Banega, Arjantinli futbolcu

1988 - Elnur Memmedli, Azeri judocu

1990 - Yann M'Vila, Fransız futbolcudur

1990 - Petar Škuletić, Sırp millî futbolcu

1991 - Suk Hyun-jun, Güney Koreli futbolcu

1991 - Kawhi Leonard, Amerikalı basketbolcu

1991 - Addison Timlin, Amerikalı oyuncu

1992 - Adam G. Sevani, Amerikalı aktör ve dansçı

1993 - Harrison Gilbertson, Avustralyalı bir aktör

1994Elina Born, Eston şarkıcı

Leandro Paredes, Arjantinli futbolcu

Camila Mendes, Amerikalı oyuncu

Leandro Paredes, Arjantinli futbolcu

1997 - Rolando Mandragora, İtalyan futbolcu

1998 - Michael Porter Jr., Amerikalı basketbolcu

1998 - Gijon's Tears, İsviçreli şarkıcı

2003 - Jude Bellingham, İngiliz millî futbolcu

ÖLÜMLER

226 - Cao Pi, Çin'de Wei Hanedanı'nın kurucusu ve ilk imparatorudur (d. 187)

1149 - Antakyalı Raymond, 1136-49 yılları arasında Antakya Prensliği prensi (d. 1115)

1316 - Ramon Llull, bir Mallorcalı yazar, filozof, mistik, ilahiyatçı (d. 1232)

1509 - Margaret Beaufort, Kral Henry VII ve İngiltere Kralı Henry VIII'nin babaannesi ve annesi oldu (d. 1443)

1520 - II. Montezuma, 1502'den 1520'ye kadar Tenoktitlan'ı yöneten Aztek kralı (d. 1466)

1779 - Anton Raphael Mengs, Alman bir ressamdır (d. 1728)

1839 - Hamparsum Limonciyan, Osmanlı Ermenisi bestekâr ve müzik hocası (d. 1768)

1840 - Lucien Bonaparte, Fransız devlet adamı, Canino ve Musignano prensi (d. 1775)

1852 - Henry Clay, Amerikalı siyasetçi (d. 1777)

1860 - Thomas Addison, İngiliz hekim (d. 1793)

1861 - Elizabeth Barrett Browning, İngiliz şair (d. 1806)

1875 - I. Ferdinand, 1835'ten 1848'de tahttan çekilmesine kadar Avusturya imparatoru (d. 1793)

1886 - Adolphe Monticelli, Fransız ressam (d. 1824)

1895 - Thomas Henry Huxley, İngiliz biyolog (d. 1825)

1925 - Şeyh Said, Zaza asıllı Türk müderris, mutasavvıf ve adıyla anılan isyanının lideri (d. 1865 ya da 1866)

1933 - Roscoe "Fatty" Arbuckle, Amerikalı oyuncu (d. 1887)

1934 - Zaro Ağa, Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı (157-160 yıl yaşadığı sanılıyor) (d. 1774 veya 1777)

1940 - Paul Klee, İsviçreli ressam (d. 1879)

1941 - Ignacy Jan Paderewski, Polonyalı piyanist ve besteci (d. 1860)

1945 - Anton Graf von Arco auf Valley, Alman aşırı sağ aktivist (d. 1897)

1946 - Arthur Castrén, Fin siyasetçi (d. 1866)

1955 - Max Pechstein, Alman ressam ve grafiker (d. 1881)

1957 - Kingorō Hashimoto, Japon asker ve siyasetçi (d. 1890)

1965 - Martin Dunbar-Nasmith, Britanyalı amiral (d. 1883)

1967 - Jayne Mansfield, Amerikalı oyuncu (d. 1933)

1975 - Tim Buckley, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve gitarist (d. 1947)

1982 - Henry King, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1886)

1983 - Luis Buñuel, İspanyol yönetmen ve senarist (d. 1900)

1989 - Tahsin Saraç, Türk şair, yazar ve çevirmen (d. 1930)

1992 - Muhammed Budiaf, Cezayir Devlet Başkanı (suikast) (d. 1919)

1995 - Lana Turner, Amerikalı oyuncu (d. 1921)

1999 - Allan Carr, Amerikalı film yapımcısı (d. 1937)

2002 - Rosemary Clooney, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1928)

2003 - Katharine Hepburn, Amerikalı oyuncu (d. 1907)

2007 - Orhan Doğan, Kürt asıllı Türk avukat ve siyasetçi (d. 1955)

2008 - Don S. Davis, Amerikalı aktör ve ressam (d. 1942)

2009 - Jean-Paul Roux, Fransız oryantalist ve Türkolog (d. 1925)

2011 - Kaya Köstepen, Türk futbolcu (d. 1934)

2013 - Jim Kelly, Amerikalı dövüş sanatları ustası, oyuncu ve sporcu (d. 1946)

2015 - Hişam Barakat, 2013 ila 2015 arası Mısır başsavcısı (d. 1950)

2015 - Josef Masopust, Eski Çekoslovak millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1931)

2015 - Charles Pasqua, Fransız devlet adamı (d. 1927)

2016 - Nezih Tuncay, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1945)

2018 - Arvid Carlsson, İsveçli bilim insanı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1923)

2018 - Chantal Garrigues, Fransız oyuncu (d. 1944)

2018 - Helen Griffin, Galli oyuncu, senarist ve oyun yazarı (d. 1959)

2018 - Liliane Montevecchi, Fransız-İtalyan şarkıcı, dansçı ve oyuncu (d. 1932)

2018 - Derrick O'Connor, İrlandalı karakter oyuncusu (d. 1941)

2018 - Irena Szewińska, Eski Polonyalı Olimpiyat kadın atletizm sporcusu (d. 1946)

2019 - Yevheniya Dembska, Ukraynalı oyuncu (d. 1920)

2019 - Gary Duncan, Amerikalı rock müziği gitaristi ve şarkıcı (d. 1946)

2019 - Jesper Langberg, Danimarkalı oyuncu (d. 1940)

2019 - Jeon Mi-seon, Güney Koreli oyuncu (d. 1970)

2019 - Guillermo Mordillo, Arjantinli animatör ve çizgi roman sanatçısı (d. 1932)

2020 - Bode Akindele, Nijeryalı milyarder iş insanı ve sanayici (d. 1932)

2020 - Efraín Barquero, Şilili şair (d. 1931)

2020 - Abdullah al Mohsin Chowdhury, Bangladeşli bir devlet memuru (d. 1963)

2020 - Carl Reiner, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1922)

2021 - Dalenda Abdou, Tunuslu aktris (d. 1928)

2021 - Stuart Damon, Amerikalı aktör (d. 1937)

2021 - John Lawton, İngiliz rock, blues müzisyeni, söz yazarı, TV sunucusu ve oyuncu (d. 1946)

2021 - Donald Rumsfeld, Amerikalı siyasetçi (d. 1942)

2021 - César Virguetti, Bolivyalı siyasetçi, eğitimci (d. 1955)

2022 - Eeles Landström, Fin sırıkla atlamacı, siyasetçi ve iş insanı (d. 1932)

2022 - Yehuda Meshi Zahav, İsrailli insan hakları aktivisti ve yönetici (d. 1959)

2023 - Alan Arkin, Amerikalı aktör, yönetmen, müzisyen ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1934)