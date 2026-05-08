KOÜ’DE BİLİMSEL DEVRİM: KAS SİNYALLERİNİ KOMUTA DÖNÜŞTÜREN YAPAY ZEKA

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknoloji Fakültesi, ampute bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları kısıtlamaları ortadan kaldırmak için ileri teknoloji bir çözüm geliştiriyor. TÜSEB tarafından 3 milyon liralık destekle fonlanan proje, geleneksel protezlerin yüksek maliyet ve düşük hassasiyet sorununa "yapay zeka" ile yanıt veriyor.

KULLANICISINI TANIMLAYAN TEKNOLOJİ

"Yapay Zeka Entegrasyonlu Nöromusküler İleri Elektronik Protez" projesinin temelinde, vücuttaki kasların ürettiği elektriksel sinyallerin sensörler aracılığıyla okunması yatıyor. Toplanan bu veriler, özel algoritmalarla işlenerek anlık olarak protezin hareketlerine dönüştürülüyor. Sistemin en dikkat çekici özelliği ise öğrenme yeteneği. Protez, kullanıcısının hareket alışkanlıklarını zamanla analiz ederek daha doğru ve hassas tepkiler vermeye başlıyor.

BARDAKLA KALEM ARASINDAKİ HASSASİYET

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa Hikmet Bilgehan Uçar, odak noktalarının günlük yaşam hareketleri olduğunu belirtti. Uçar, "Bir kalemi tutması ya da su bardağını tutması, çatal ya da kaşık tutması gibi birtakım temel günlük yaşam hareketleri üzerinde yoğunlaşacağız. Bir kalemi tutmasıyla bir bardağı tutması arasındaki hassasiyet farkını da göz önünde bulundurarak daha çok algılayabilen ya da hissedebilen protez tasarımı üzerinde çalışmalarımız şekillenecek. Yani kullanıcı açısından klasik proteze göre daha yüksek hassasiyeti olacak." dedi.

YIL SONUNDA İLK PROTOTİP GELİYOR

Tamamen üniversitenin kendi laboratuvar imkanlarıyla, disiplinler arası bir çalışma (mekanik, elektronik ve yazılım) olarak yürütülen projenin ilk prototipinin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Düşük maliyetli olarak tasarlanan bu elektronik protez elin, seri üretime geçildiğinde dünya pazarındaki pahalı rakiplerine karşı güçlü bir alternatif olması bekleniyor.

Kocaeli Üniversitesi'nden yükselen bu teknolojik ışık, ampute bireylerin sadece fiziksel hareketlerini değil, sosyal hayata katılım özgüvenlerini de tazeleyecek gibi görünüyor.