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Kaynak: Haber Merkezi

Bulgaristan ekibi Ludogorets, kadrosunu Amir Hadziahmetovic ile güçlendirdi. Kulüp, deneyimli orta saha oyuncusunun transferini resmen duyurdu.

Kariyerinde Türkiye'de de uzun süre forma giyen Hadziahmetovic, böylece kariyerine Bulgaristan'da devam edecek.

LUDOGORETS RESMEN AÇIKLADI

Ludogorets'in yaptığı açıklamayla birlikte transfer resmiyet kazanırken, Amir Hadziahmetovic Bulgaristan temsilcisinin kadrosuna dahil oldu.

Yeni takımıyla birlikte yeni bir sayfa açan orta saha oyuncusu, bundan sonraki süreçte Ludogorets formasıyla mücadele edecek.