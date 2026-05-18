Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Şükürler köyünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bir evde başlayan alevler, kısa sürede çevredeki yapılara sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanında bulunan cami ile köy konağına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttüğü öğrenildi.

BÜYÜK ÇAPLI HASAR OLUŞTU

Yangında ev, cami ve köy konağında büyük çapta hasar meydana geldiği belirtildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.