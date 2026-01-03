İsveç’teki Umea Üniversitesi tarafından yürütülen ve tam 25 yıl süren devasa bir klinik çalışma, beslenme dünyasında yerleşmiş "yağlı peynir zararlıdır" algısını altüst etti.

On binlerce katılımcının beslenme alışkanlıklarını çeyrek asır boyunca takip eden uzmanlar, günde yaklaşık 50 gram (iki dilim) tam yağlı peynir tüketen bireylerin, tüketmeyenlere oranla Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %17 daha düşük olduğunu gözlemledi.

NÖRONLARI KORUYAN LİPİT KALKANI

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren yabancı uzmanlar, peynirin içindeki fermente bileşenlerin beyin sağlığı üzerindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda görev yapan epidemiyoloji uzmanı Dr. Walter Willett, yüksek kaliteli fermente süt ürünlerinin içindeki biyoaktif peptitlerin enflamasyonu düşürdüğünü vurguladı.

Willett, süt yağlarının sanılanın aksine nöroprotektif (sinir koruyucu) etkiler gösterebileceğini belirtti.

AMİLOİD PLAKLARINA KARŞI DOĞAL ENGEL

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden gıda zinciri beslenmesi profesörü Ian Givens, peynirin içeriğindeki kalsiyum ve proteinin ötesinde, olgunlaşma sürecinde ortaya çıkan özel bileşiklerin beyindeki amiloid plak birikimini yavaşlattığını kaydetti.

Givens, peynir tüketiminin damar sağlığını destekleyerek beyne giden kan akışını stabilize ettiğini ve bunun da hafıza kaybını geciktirdiğini ifade etti.

25 YILLIK VERİNİN GÜCÜ

İsveçli araştırmacıların sunduğu veriler, tam yağlı peynirin kolesterol korkusu nedeniyle diyetlerden çıkarılmasının hata olabileceğini gösterdi.

Çalışmada, peynirdeki yağ asitlerinin beyin zarlarının esnekliğini koruduğu ve sinapslar arasındaki iletişimi güçlendirdiği tespit edildi.

Uzmanlar, aşırıya kaçılmadığı sürece günde iki dilim peynirin "zihinsel bir kalkan" görevi gördüğünü dile getirdi.