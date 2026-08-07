Dünyanın en değerli doğal ham maddeleri arasında gösterilen Kynam Agarwood, gramı 10 bin dolara ulaşan fiyatıyla dikkat çekiyor.
Altından kat kat değerli: Gramı 10 bin dolar, başında nöbet tutuluyor
Gram fiyatı 10 bin dolara kadar ulaşan bu nadir doğal oluşum, altını geride bırakan değeriyle dünyanın en pahalı ham maddeleri arasında yer alıyor. Kaçakçıların hedefi haline gelen bu eşsiz doğal kaynak, bulunduğu bazı bölgelerde 24 saat güvenlik altında korunuyor.Kaynak: Diğer
Yaklaşık her bin öd ağacından yalnızca birinde oluşan bu nadir doğal oluşum, yüksek değeri nedeniyle Güneydoğu Asya'da sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.
2 KİLOSU 20 MİLYON DOLARA SATILDI
Kynam'ın değerini ortaya koyan en çarpıcı örneklerden biri Şanghay'da düzenlenen bir açık artırmada yaşandı.
Doğadan çıkarılan 2 kilogramlık saf Kynam, ismi açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 20 milyon dolara satın alındı.
En dikkat çeken özelliği ise doğadaki yaklaşık her bin örnekten yalnızca birinde oluşması.
2 KİLOSU 20 MİLYON DOLARA SATILDI
Kynam'ın değerini gözler önüne seren en çarpıcı olaylardan biri Şanghay'da düzenlenen bir açık artırmada yaşandı.
Yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki saf Kynam, ismi açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 20 milyon dolara satın alındı.
Bu satış, Kynam'ı dünyanın en pahalı doğal ham maddeleri arasına taşıdı.
DÜNYACA ÜNLÜ PARFÜMLERİN VAZGEÇİLMEZİ
Kynam'dan elde edilen doğal yağ, dünyanın en lüks parfümlerinin üretiminde kullanılıyor.
Uzmanlar, yalnızca birkaç damlasının bile kokunun günler hatta haftalar boyunca kalıcı olmasını sağladığını belirtirken...
Doğal yapısının laboratuvar ortamında bugüne kadar birebir taklit edilemediğini ifade ediyor.
24 SAAT KORUMA ALTINDA
Yüksek değeri nedeniyle kaçakçıların hedefi haline gelen Kynam'ın bulunduğu bölgelerde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanıyor.
Özellikle Vietnam, Kamboçya ve Malezya başta olmak üzere Güneydoğu Asya'daki bazı koruma alanlarında, bu nadir doğal değer tel örgüler, güvenlik sistemleri ve silahlı görevliler eşliğinde 24 saat korunuyor.
TÜRKİYE'DE BULUNUYOR
Kynam, Aquilaria (öd ağacı) türlerinin yıllar süren doğal savunma süreci sonucunda oluşuyor. Bu ağaç türü Türkiye'de doğal olarak yetişmiyor.
Uzmanlar, doğal kaynakların her geçen yıl azalması nedeniyle Kynam'ın gelecekte çok daha nadir hale geleceğini ve değerinin daha da artabileceğini öngörüyor.
Bu nedenle, bugün altından kat kat değerli kabul edilen bu doğal oluşumun önümüzdeki yıllarda daha da yüksek fiyatlara ulaşabileceği belirtiliyor.