Timur Soykan, BirGün Gazetesi'nde kaleme aldığı "Altın örümceğin trilyonluk ağı: Altın da çürüdü" başlıklı köşe yazısında, Türkiye'nin kara para aklama merkezi haline geldiğini ve altın üzerinden trilyon liralık vurgun yapıldığını belirtti.

MHP'Lİ VEKİLLERİ HATIRLATTI

MHP'li 3 Milletvekili'nin (Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir) İstanbul Havalimanı'nın VİP salonunda altın kaçakçılığı yaptığı haberini duyurduklarını ifade eden Soykan, "Ancak bu 3 milletvekili hakkında da yargı harekete geçmedi, skandal örtüldü. Acaba ülkeye soktukları kaçak altınları operasyon yapılan şirketlere mi taşıyorlardı?" dedi.

755 MİLYONLUK PİRİNÇ LEVHALAR YOLDA DEĞİŞTİRLDİ İDDİASI

"28 Kasım 2024 tarihli haberimizde Hera Diamond Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Dubai’ye göndermek için İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’ne 755 milyon TL’lik altın levha olduğunu beyan ettiği eşyanın pirinç levha olduğunu ortaya çıkardık. Analiz için Darphane’ye gönderilen pirinç levhaların yolda altın levhalarla değiştirildi" haberine de değinen Soykan, o dönem Ticaret Bakanlığı'nın bu haberleri yalanladığını ancak bugün bakıldığında kendi haberinin doğru olduğunu belirtti.

Türkiye'de altın kaçakçılığı üzerinden kara para aklamaya yönelik yapılan operasyonlara değinen Soykan, İstanbul Altın Rafinerisi’ne yapılan operasyon sırasında evdeki kilerde 500 kilo altın bulunduğunu ancak akıbetinin belli olmadığını yazdı.

"TÜRKİYE KİRLİ PARANIN PEŞİNE DÜŞMEDİ"

"Avrupa’da paranın kaynağının belirlenmesi için sıkı denetimler varken Türkiye varlık barışları çıkarttı, hiçbir zaman ‘Nereden buldun’ diye sormadı ve bu kirli paranın inşaat, turizm, maden, enerji gibi pek çok alanda aklanmasının yolunu açtı. Büyük miktarda külçe altının varlık barışıyla kamu bankalarına yatırıldı"

ERDEN TİMUR AYRINTISI

"Son olarak yasa dışı bahis operasyonlarında altın oyunları gündeme geldi. Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur’un yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin ile bağlantısı sorgulanıyordu. Hem Erden Timur’un hem de tutuklanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile Fatih Kulaksız’ın Yazıcı Sarraf ve Kuyumculuk isimli firma ile yüklü miktarda alışverişi tespit edilmişti. Yasa dışı bahis ve kara para soruşturmasında bu şirkete yönelik herhangi bir suçlama yer almadı."

"BÜROKRATİK BAĞLANTILAR GİZEMİNİ KORUYOR"

Yazının son bölümünde bu operasyonların şirketlerle sınırlı kaldığını ifade eden Soykan, "Sonuç olarak; Türkiye’de altın sektöründeki trilyon liralık kirlilik ortalığa saçılıyor. Operasyonlar şirketlerle sınırlı. Siyaset ve bürokrasideki bağlantılar ise karanlıkta duruyor." dedi.