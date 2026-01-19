Piyasalar yeni haftaya rekorla başladı. ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ın ülkesine bağlı olmasına karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine yaptırım uygulama kararı alması jeopolitik riskleri artırdı.

Trump, 1 Şubat'tan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda, Finlandiya ve İngiltere'den ithal edilen ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi alacağını ve anlaşma sağlanamazsa vergileri 1 Haziran'da yüzde 25'e yükselteceğini açıklamıştı.

Altının ons fiyatı 4 bin 690 dolara yükselerek yeni zirvesine ulaştı. Sonrasında düşüşe geçen altın 4 bin 666 dolar seviyesine geldi. Altının gramı ise 6 bin 627 lira ile rekor seviyesini tazeledi.

GÜMÜŞ DE REKOR KIRDI

Gümüşün ons fiyatı da altın gibi rekor kırdı. Gümüş, 94,13 dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra 93,32 dolar seviyesine geldi.

Değerli metaller bu yıl, ABD'nin Venezuela müdahalesi ve ardından Grönland'ı alma tehditlerine devam etmesiyle 2025'teki yüksek kazançların ardından yükselişine devam etti.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dolar güne 43,27 liradan başlarken euro ise 50,35 lira seviyesinde bulunuyor.

BORSA GÜNE REKORLA BAŞLADI

Piyasaların ateşi borsaya da yansıdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 yükselişle 12.740,72 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,7 yükselişle 12.668,52 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık ve günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,20 puan ve yüzde 0,57 artışla 12.740,72 çıkarak rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,41 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,79 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.