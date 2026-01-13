Yatırımcıların ‘güvenli limanı’ altın 2025 yılında rekor üstüne rekor kırarak yüksek oranda kazandırdı. Son dönemde artan jeopolitik riskler ve FED’in faiz indirimi beklentileri altının yönünün 2026 yılında da yukarı yönlü çevrilmesinin önünü açtı.

Altın fiyatları dünkü rekor fiyatın ardından bugün kâr satışlarının etkisi ile düşüşe geçti. Altının ons fiyatı 4 bin 580 dolara gelirken Kapalıçarşı’da gram altın 6 bin 430 liradan satılıyor. Çeyrek altın 10 bin 488 liradan işlem görürken tam altın ise 41 bin 780 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN ALACAKLARA UYARI

Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlara uzmanlardan uyarılar geldi. Uzmanlar, özellikle kadınların yastık altında en çok değerlendirdiği çeyrek altın ve bileziğin işçilik maliyetlerine dikkat çekerken, vatandaşların bunları satarken zarar edebileceğini belirtiyor.

Gram altın, yarım altın ve bilezikteki işçilik maliyeti nedeniyle alış ve satışta ciddi kayıplar olabileceğini vurgulayan uzmanlar, bunun yerine has altın alınmasını tavsiye etti. ‘Kesme altın’ ya da ‘Teneke altın’ olarak da bilinen has altında işçilik olmadığını belirten uzmanlar alış ve satış arasında neredeyse hiç makas olmadığını vurguladı.

Ancak kuyumcuların işçilik maliyeti olmadığı ve para kazanamadığı için has altın almayı sevmediği öğrenildi.

HAS ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı’da Has altın 6 bin 421 liradan satılırken 22 ayar bilezik 6 bin 80 liradan işlem görüyor.

Öte yandan uzmanlar, kuyumcu bir dost ve tanıdık olmasının önemine vurgu yaparak alışı ve satışı tanıdık kuyumcudan yapılmasını önerdi. Yapılan tavsiyede bazı kuyumcuların altın satarken ek maliyet çıkarması ve işi yokuşa sürmek için çeşitli bahaneler üretebileceğinin altı çizilerek tanıdık kuyumcunun önemine dikkat çekildi.