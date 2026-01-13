Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesinde, Altı Nokta Okulu programı kapsamında yürütülen "Şube Kapasite Güçlendirme” eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitim, Kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sevgi Mart Göcen tarafından gerçekleştirildi. Kurumsal yapı, gönüllülük, iletişim ve etkili örgütlenme başlıklarında verimli, etkileşimli ve motive edici bir çalışma yürütüldü.

Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şube Başkanı Çiler Kocaman, "Bu değerli programa katkı sunan kıymetli eğitmenlerimize gönülden teşekkür eder; katılım sağlayan tüm üyelerimize ve gönüllülerimize teşekkür ederiz. Daha güçlü, daha etkin ve daha örgütlü bir Altı Nokta için çalışmaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.