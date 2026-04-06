Vivantes Klinikum Am Urban ve Vivantes Klinikum Neukölln’de gerçekleştirilen operasyonlar, Prof. Dr. Hüseyin İnce liderliğinde Berlin ve Rostock ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapıldı.

“Early Feasibility Study (EFS)” kapsamında VDyne sistemi ile gerçekleştirilen bu girişimler, sağ kalp kapağı hastalıkları için önemli bir alternatif sunuyor. Yeni yöntemde yapay kalp kapağı, kasık bölgesinden kateterle kalbe ulaştırılıyor; göğüs kafesi açılmadan ve kalp çalışmaya devam ederken işlem tamamlanıyor.

Önceden hastaların kalp anatomisi üç boyutlu modellerle planlanıyor. Operasyonlar yaklaşık iki saat sürerken, kapak hassas şekilde yerleştiriliyor ve gerekirse yeniden konumlandırılabiliyor.

Prof. Dr. İnce, “Almanya’da ilk kez hastalara bu tedavi konseptini sunduk. Bu yenilik, sınırlı tedavi seçeneği olan hastalar için yeni umutlar yaratıyor” dedi. Her iki hastanın genel durumunun iyi olduğu ve yaşam kalitesinde belirgin bir artış beklendiği bildirildi.

Bu operasyonlar, kalp cerrahisinde minimal invaziv yöntemlerin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.