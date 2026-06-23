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2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ikinci maçında Almanya'ya 2-1 kaybeden Fildişi Sahili'nde yıldız oyuncu Wilfried Singo sakatlık yaşayarak oyundan çıkmıştı.

Galatasatasaray'ı tedirgin eden sakatlık gelişmesinin ardından Fildişi Sahili Futbol Federasyonu tarafından Singo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. 25 yaşındaki savunmacının sakatlığının ciddi olmadığı ifade edildi.

'TETKİKLERİN SONUÇLARI OLUMLU ÇIKTI'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının ikinci haftasında Fildişi Sahili ile Almanya arasında oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo, 22 Haziran Pazartesi günü detaylı sağlık kontrollerinden geçti.

Yapılan tetkiklerin sonuçlarının olumlu olduğu açıklandı. Fildişi Sahili Milli Takımı sağlık ekibinin verdiği bilgiye göre, tecrübeli savunma oyuncusu tam iyileşme sürecini desteklemek amacıyla birkaç gün dinlenecek ve tedavi görecek.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu ile Milli Takım teknik ve sağlık ekibi, Wilfried Singo'ya geçmiş olsun dileklerini iletirken, oyuncunun sağlık durumunu yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti.