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Beşiktaş'ın kaleci transferindeki 1 numaralı hedefi Alexander Nübel için girişimleri devam ediyor.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; siyah-beyazlılar, Alman kaleciyi kadrosuna katma konusundaki kararlılığını koruyor.

BEŞİKTAŞ BASKISINI SÜRDÜRÜYOR

Haberde, Alexander Nübel'in henüz Bayern Münih'e Beşiktaş'a transfer olmak istediğini bildirmediği ifade edildi.

Tecrübeli file bekçisinin önündeki diğer seçenekleri ve kendisine gelen teklifleri değerlendirmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Buna rağmen Beşiktaş'ın transfer yarışından çekilmediği ve oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

YENİ GÖRÜŞMELER PLANLANIYOR

Taraflar arasında yeni görüşmelerin yapılması planlandığı aktarılırken şu aşamada Beşiktaş'ın Alexander Nübel'i transfer konusunda ikna edip edemeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Alman kalecinin geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.