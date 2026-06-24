SpaceX'ten piyasaları sarsan hamle: Kurumsal yatırımcılar için dev fırsat

Buna göre, ihraç edilecek borçlanma senetlerinin fiyatlandırması, 2031 vadeli 7 milyar dolarlık tahvil (yüzde 5,35 faiz), 2033 vadeli 6 milyar dolarlık tahvil (yüzde 5,65 faiz), 2036 vadeli 6 milyar dolarlık tahvil (yüzde 5,875 faiz), 2046 vadeli 2,5 milyar dolarlık tahvil (yüzde 6,6 faiz), 2056 vadeli 3,5 milyar dolarlık tahvil (yüzde 6,65 faiz) şeklinde belirlendi.