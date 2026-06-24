Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SpaceX'ten piyasaları sarsan hamle: Kurumsal yatırımcılar için dev fırsat

SpaceX'ten piyasaları sarsan hamle: Kurumsal yatırımcılar için dev fırsat

Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX, toplam 25 milyar dolar değerindeki ilk kıdemli tahvil ihracının detaylarını açıkladı.

Kaynak: AA
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SpaceX'ten piyasaları sarsan hamle: Kurumsal yatırımcılar için dev fırsat - Resim: 1

SpaceX, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) konuya ilişkin bildirimde bulundu.

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SpaceX'ten piyasaları sarsan hamle: Kurumsal yatırımcılar için dev fırsat - Resim: 2

Bildirimde, toplam 25 milyar dolarlık kıdemli tahvil ihracının beş farklı vade ve faiz oranından oluştuğu kaydedildi.

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SpaceX'ten piyasaları sarsan hamle: Kurumsal yatırımcılar için dev fırsat - Resim: 3

Buna göre, ihraç edilecek borçlanma senetlerinin fiyatlandırması, 2031 vadeli 7 milyar dolarlık tahvil (yüzde 5,35 faiz), 2033 vadeli 6 milyar dolarlık tahvil (yüzde 5,65 faiz), 2036 vadeli 6 milyar dolarlık tahvil (yüzde 5,875 faiz), 2046 vadeli 2,5 milyar dolarlık tahvil (yüzde 6,6 faiz), 2056 vadeli 3,5 milyar dolarlık tahvil (yüzde 6,65 faiz) şeklinde belirlendi.

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SpaceX'ten piyasaları sarsan hamle: Kurumsal yatırımcılar için dev fırsat - Resim: 4

Bildirimde, tahvil satışından elde edilecek gelirin, SpaceX'in mevcut köprü kredi borcunun tamamının geri ödenmesi ile işlem masraflarının karşılanmasında kullanılacağı, kalan tutarın ise genel kurumsal amaçlar doğrultusunda şirket kasasına aktarılacağı ifade edildi.

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SpaceX'ten piyasaları sarsan hamle: Kurumsal yatırımcılar için dev fırsat - Resim: 5

Teminatsız olarak ihraç edilecek olan bu tahvillerin, şirketin mevcut ve gelecekteki diğer borç yükümlülükleriyle ödeme hakkı açısından eşit statüde olacağı aktarılan bildirimde, söz konusu ihracın, 26 Haziran'da tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

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SpaceX'ten piyasaları sarsan hamle: Kurumsal yatırımcılar için dev fırsat - Resim: 6

Bildirimde, tahvil satış işleminin halka açık bir teklif niteliği taşımadığı, yalnızca "nitelikli kurumsal alıcılara" ve ABD dışındaki uluslararası yatırımcılara yönelik olduğu kaydedildi.

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